إرباك حكومي في الجلسة

قال مصدر نيابي إن لم يُظهر حتى الساعة ديناميكية في أداء العمل الذي تتطلبه المرحلة الراهنة بالرغم من بعض التعيينات والقرارات.

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وأضاف المصدر: "الإرباك في الإنطلاقة لا يزال سيد الموقف، وبدا ذلك في الجلسة التشريعية الأخيرة حيث ظهر الإرباك على رئيس الحكومة عندما سُئل عن مشروع قانون الإعفاءات في ما حض المتضررين من جراء العدوان ، فكان جوابه مبهما ما دفع عدداً من النواب من مختلف الكتل الى التعليق بكلمة (كيف أحالته الحكومة؟ ما شفنا شي).. وتبين أن القانون لم يصل بعد الى مجلس النواب".