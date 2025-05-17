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لبنان

إرباك حكومي في الجلسة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-05-2025 | 01:45
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قال مصدر نيابي إن فريق الحكومة لم يُظهر حتى الساعة ديناميكية في أداء العمل الذي تتطلبه المرحلة الراهنة بالرغم من بعض التعيينات والقرارات.
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وأضاف المصدر: "الإرباك في الإنطلاقة لا يزال سيد الموقف، وبدا ذلك في الجلسة التشريعية الأخيرة حيث ظهر الإرباك على رئيس الحكومة عندما سُئل عن مشروع قانون الإعفاءات في ما حض المتضررين من جراء العدوان الإسرائيلي، فكان جوابه مبهما ما دفع عدداً من النواب من مختلف الكتل الى التعليق بكلمة (كيف أحالته الحكومة؟ ما شفنا شي).. وتبين أن القانون لم يصل بعد الى مجلس النواب".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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