بالصور.. استهداف إسرائيلي يطالُ سيارة في الجنوب

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، صباح السبت، سيارة بمنطقة وادي خليل، طريق - أبو الأسود.

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وعلى الفور، توجهت فرق الاسعاف للمكان المستهدف وسط معلومات أولية تتحدث عن سقوط إثر الغارة.