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لبنان

بالصور.. استهداف إسرائيلي يطالُ سيارة في الجنوب

Lebanon 24
17-05-2025 | 01:33
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، صباح السبت، سيارة بمنطقة وادي خليل، طريق الزرارية - أبو الأسود.
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وعلى الفور، توجهت فرق الاسعاف للمكان المستهدف وسط معلومات أولية تتحدث عن سقوط شهيد إثر الغارة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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