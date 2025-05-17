30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
11
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصور.. استهداف إسرائيلي يطالُ سيارة في الجنوب
Lebanon 24
17-05-2025
|
01:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، صباح السبت، سيارة بمنطقة وادي خليل، طريق
الزرارية
- أبو الأسود.
Advertisement
وعلى الفور، توجهت فرق الاسعاف للمكان المستهدف وسط معلومات أولية تتحدث عن سقوط
شهيد
إثر الغارة.
مواضيع ذات صلة
بالصورة: محاولة استهداف سيارة في الجنوب.. وسقوط جريحين
Lebanon 24
بالصورة: محاولة استهداف سيارة في الجنوب.. وسقوط جريحين
17/05/2025 11:33:35
17/05/2025 11:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. إستهداف إسرائيلي لسيارة وسقوط شهيدين
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. إستهداف إسرائيلي لسيارة وسقوط شهيدين
17/05/2025 11:33:35
17/05/2025 11:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إستهداف سيارة على طريق برعشيت - بيت ياحون
Lebanon 24
بالصور... إستهداف سيارة على طريق برعشيت - بيت ياحون
17/05/2025 11:33:35
17/05/2025 11:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. استهداف سيارة في قبريخا - جنوب لبنان!
Lebanon 24
آخر خبر.. استهداف سيارة في قبريخا - جنوب لبنان!
17/05/2025 11:33:35
17/05/2025 11:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عون غادر والسيدة الاولى الى الفاتيكان
Lebanon 24
عون غادر والسيدة الاولى الى الفاتيكان
04:21 | 2025-05-17
17/05/2025 04:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في النبطية.. إعلان لائحة "التنمية والوفاء" الإنتخابية
Lebanon 24
في النبطية.. إعلان لائحة "التنمية والوفاء" الإنتخابية
04:21 | 2025-05-17
17/05/2025 04:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"التقدمي" في البقاع الجنوبي: نحن على مسافة واحدة من جميع المرشحين
Lebanon 24
"التقدمي" في البقاع الجنوبي: نحن على مسافة واحدة من جميع المرشحين
04:19 | 2025-05-17
17/05/2025 04:19:34
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو المُستهدف بغارة طريق عدلون صباحاً؟ إليكم صورته وهويته
Lebanon 24
من هو المُستهدف بغارة طريق عدلون صباحاً؟ إليكم صورته وهويته
04:08 | 2025-05-17
17/05/2025 04:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود ممثلة عون في مؤتمري "كل العرب" وأندية الليونز المنطقة 351: التعافي يبدأ بجهد مشترك
Lebanon 24
لحود ممثلة عون في مؤتمري "كل العرب" وأندية الليونز المنطقة 351: التعافي يبدأ بجهد مشترك
04:04 | 2025-05-17
17/05/2025 04:04:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
Lebanon 24
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
14:08 | 2025-05-16
16/05/2025 02:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أناقة جريئة… أحدث ظهور للفنانة ديانا حداد يشعل مواقع التواصل
Lebanon 24
أناقة جريئة… أحدث ظهور للفنانة ديانا حداد يشعل مواقع التواصل
05:25 | 2025-05-16
16/05/2025 05:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تحسين أوضاع العسكريين... إليكم ما تقرّر في اجتماع السرايا
Lebanon 24
عن تحسين أوضاع العسكريين... إليكم ما تقرّر في اجتماع السرايا
08:38 | 2025-05-16
16/05/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مطعم لبيع الفروج
Lebanon 24
إقفال مطعم لبيع الفروج
09:08 | 2025-05-16
16/05/2025 09:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
17/05/2025 12:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:21 | 2025-05-17
عون غادر والسيدة الاولى الى الفاتيكان
04:21 | 2025-05-17
في النبطية.. إعلان لائحة "التنمية والوفاء" الإنتخابية
04:19 | 2025-05-17
"التقدمي" في البقاع الجنوبي: نحن على مسافة واحدة من جميع المرشحين
04:08 | 2025-05-17
من هو المُستهدف بغارة طريق عدلون صباحاً؟ إليكم صورته وهويته
04:04 | 2025-05-17
لحود ممثلة عون في مؤتمري "كل العرب" وأندية الليونز المنطقة 351: التعافي يبدأ بجهد مشترك
04:00 | 2025-05-17
انتكاسة بلدية "للوطني الحر" .. والانهيار يتسارع
فيديو
بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد
Lebanon 24
بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد
03:56 | 2025-05-17
17/05/2025 11:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
17/05/2025 11:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
17/05/2025 11:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24