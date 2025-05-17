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لبنان

عن الانتخابات في بيروت وزحلة.. هذا ما قاله جعجع

Lebanon 24
17-05-2025 | 01:52
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كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "أكس": "تُجرى، غدا الأحد، المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، وعلى رغم ان الاستحقاق البلدي له الأهمية ذاتها طبعا، في المناطق كلها ويعنينا جميعا، إلا ان الانتخابات البلدية في بيروت ترتدي أهمية خاصة جدا نظرا لانعكاسها على العيش المشترك في لبنان، ولكونها العاصمة التي تمثِّل واجهة البلد الأساسية. 
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ومن هنا أدعو جميع المحازبين والمناصرين والأصدقاء والحلفاء ومن جمعتنا بهم لائحة "بيروت بتجمعنا"، إلى النزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع غدا الأحد للقيام بالواجب الانتخابي من جهة، وبهدف التأكيد مرة من جديد على العيش المشترك في لبنان من جهة أخرى.
ولن ننسى زحلة الأبية ومعركة التغيير الكبرى التي تنتظرها غدا الأحد، وكلي ثقة ان زحلة التي كانت دائما في الطليعة، ستكون في الطليعة هذه المرة أيضا، ودائما إلى الأمام، إن شاء الله".
 
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