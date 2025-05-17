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لبنان

السحوبات قد تصل إلى 1000 دولار شهرياً.. هل ستُنفذ المصارف تعاميم مصرف لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2025 | 02:15
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كشف "لبنان24" مؤخراً أن مصرف لبنان في صدد التحضير لرفع قيمة السحوبات المالية الشهرية للمودعين إبتداءً من شهر تموز بحيث سترفع بموجب التعميم 158 من 500 دولار شهرياً الى 800 أو 1000 دولار، وبموجب التعميم 166 من 250 الى 400 دولار، فكيف سيتم ذلك وهل المصارف جاهزة لهذا الأمر؟
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في هذا الإطار، يُشير خبير اقتصادي عبر "لبنان24" إلى انه "في ظل دراسة أوضاع المصارف او ما يسمى بـ" إعادة هيكلة القطاع المصرفي" قد يستند حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على التعاميم السابقة لزيادة المبالغ التي ستُدفع للمودعين".
 
وأضاف: "خلال إعادة هيكلة المصارف سيتم تقييم الموجودات التي تمتلكها والودائع، ومن مصلحة البنوك الآن التخلص من هذه الودائع خاصة ان فترة حجزها لم تكن قانونية لأنه عندما أقدمت المصارف على إجراء ما يسمى "كابيتال كونترول" بطريقة غير قانونية عرّضت نفسها للعديد من المطبات". 
 
ولفت إلى أن "كل هذه الأمور تسجل في الميزانيات بمثابة ديون على المصارف ويبدو ان الديون كبيرة، لذا مصرف لبنان والحاكم المركزي يريدان التخفيف منها وسيستند الحاكم على التعاميم السابقة أي 161 و158 و151 لرفع مبالغ السحوبات التي قد تصل إلى 1000 دولار شهريا"، مُعتبرا ان "هذا القرار جدي وهو رهن التنسيق مع وزارة المالية وموافقتها عليه".  
 
ويؤكد الخبير الاقتصادي "نحن في مرحلة حساسة جدا وسيتم قريباً إعادة تقييم للمصارف ومن ثم دمجها، وعملية الدمج قد تتم لـ 3 أو 4 مصارف لأن هناك نحو 40 مصرفاً في لبنان لا يستوفون الشروط المطلوبة ولا يمكن ان يستمروا بالمواصفات الجديدة وقد يبقى 6 أو 7 مصارف فقط".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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