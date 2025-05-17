تسليم صناديق الإقتراع في بعلبك قبل الأحد.. خضر: الأمور تسير بشكل منظم

بدأت عند الساعة السادسة صباحاً عملية تسليم صناديق الاقتراع لمراكز قضاء ، وذلك بإشراف المحافظ بشير خصر، في قاعة ، تمهيداً للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري يوم غد الأحد.

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ويتوجه 298575 ناخباً إلى 104 قرى لاختيار ممثليهم في والهيئات الاختيارية، علماً أنَّ عدد البلدات التي فيها مجالس بلدية 76 بلدة، وقد فازت 22 بلدية منها بالتزكية.

كذلك، يبلغ عدد مراكز الاقتراع في قضاء بعلبك 124 مركزاً، وعدد أقلام الاقتراع فيها 461 قلماً.

أما ، فهي تضم 37142 ناخبا، توزعوا على 13 حياً، والتنافس سيكون بين لائحتين هما: بعلبك مدينتي، ولائحة التنمية والوفاء.



خضر



وفي حديث عبر " "، قال المحافظ خضر إنّ "الموظفين تواجدوا هنا في مبنى اتحاد بلديات بعلبك، منذ الساعة الرابعة فجراً، والأمور تسير بشكل طبيعي، ومنظم"، وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى كل القوى الأمنية وموظفي المحافظة، الذين يصلون الليل بالنهار في عملهم الدؤوب، حرصاً سير العملية ".



وتابع: "كما أشكر كل الموظفين الذين قدموا إلى على صبرهم، لأن عملية توزيع الصناديق، رغم أنها بدأت بساعة مبكرة، ولكنها تستغرق وقتاً طويلاً، لأنه لدينا مئات الموظفين الموجودين لاستلام صناديق أقلامهم، وهذا بالتأكيد واجب وطني يشارك فيه كل موظف في القطاع العام، للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي في محافظة يوم غد الأحد".



وتابع: "لم تحصل أي إشكالات، وكل الأمور تسير بشكل سليم ومنظم، ولم يحصل في كل قرى وبلدات بعلبك ما يعكر صفو الانتخابات، ومثل كل الانتخابات الذي يحضر إلى بعلبك الهرمل يرى المعاملة من الأهالي في منطقة تحب الضيف وتحسن استقباله واستضافته وتكريمه".