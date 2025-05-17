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لبنان

تسليم صناديق الإقتراع في بعلبك قبل الأحد.. خضر: الأمور تسير بشكل منظم

Lebanon 24
17-05-2025 | 03:00
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بدأت عند الساعة السادسة صباحاً عملية تسليم صناديق الاقتراع لمراكز قضاء بعلبك، وذلك بإشراف المحافظ بشير خصر، في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، تمهيداً للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري يوم غد الأحد.
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ويتوجه 298575 ناخباً إلى 104 قرى لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والهيئات الاختيارية، علماً أنَّ عدد البلدات التي فيها مجالس بلدية 76 بلدة، وقد فازت 22 بلدية منها بالتزكية.
 
 
كذلك، يبلغ عدد مراكز الاقتراع في قضاء بعلبك 124 مركزاً، وعدد أقلام الاقتراع فيها 461 قلماً.
 
أما مدينة بعلبك، فهي تضم 37142 ناخبا، توزعوا على 13 حياً، والتنافس سيكون بين لائحتين هما: بعلبك مدينتي، ولائحة التنمية والوفاء.

خضر

وفي حديث عبر "الوكالة الوطنية للإعلام"، قال المحافظ خضر إنّ "الموظفين تواجدوا هنا في مبنى اتحاد بلديات بعلبك، منذ الساعة الرابعة فجراً، والأمور تسير بشكل طبيعي، ومنظم"، وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى كل القوى الأمنية وموظفي المحافظة، الذين يصلون الليل بالنهار في عملهم الدؤوب، حرصاً على حسن سير العملية الانتخابية". 

وتابع: "كما أشكر كل الموظفين الذين قدموا إلى محافظة بعلبك الهرمل على صبرهم، لأن عملية توزيع الصناديق، رغم أنها بدأت بساعة مبكرة، ولكنها تستغرق وقتاً طويلاً، لأنه لدينا مئات الموظفين الموجودين لاستلام صناديق أقلامهم، وهذا بالتأكيد واجب وطني يشارك فيه كل موظف في القطاع العام، للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي في محافظة بعلبك الهرمل يوم غد الأحد".

وتابع: "لم تحصل أي إشكالات، وكل الأمور تسير بشكل سليم ومنظم، ولم يحصل في كل قرى وبلدات بعلبك الهرمل ما يعكر صفو الانتخابات، ومثل كل الانتخابات الذي يحضر إلى بعلبك الهرمل يرى المعاملة الطيبة من الأهالي في منطقة تحب الضيف وتحسن استقباله واستضافته وتكريمه".
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