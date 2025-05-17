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لبنان

وزير الداخلية اشرف على عمليات تسليم صناديق الاقتراع

Lebanon 24
17-05-2025 | 03:38
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أشرف وزير الداخلية محمد الحجار من غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في الوزارة، على تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت فجر اليوم السبت، استعدادا لإنطلاق العملية الانتخابية في محافظات بيروت، البقاع وبعلبك- الهرمل صباح يوم غد الأحد.
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