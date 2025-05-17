وزير الداخلية اشرف على عمليات تسليم صناديق الاقتراع

أشرف من المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في الوزارة، على تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت فجر اليوم السبت، استعدادا لإنطلاق العملية في محافظات ، وبعلبك- صباح يوم غد الأحد.

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