من هو المُستهدف بغارة طريق عدلون صباحاً؟ إليكم صورته وهويته

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الغارة التي استهدفت سيارة في صباحاً، أسفرت عن اغتيال قائد ميداني محلي في " ".

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وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على على طريق أبو الأسود - في الجنوب، ما أسفر عن تدمير سيارة بالكامل.

وأعلنت أن القصف أسفر عن سقوط .

في المقابل، ذكرت المعلومات أن المُستهدف هو الشهيد مهدي أحمد التامر.