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لبنان

من هو المُستهدف بغارة طريق عدلون صباحاً؟ إليكم صورته وهويته

Lebanon 24
17-05-2025 | 04:08
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في جنوب لبنان صباحاً، أسفرت عن اغتيال قائد ميداني محلي في "حزب الله".
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وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على على طريق أبو الأسود - عدلون في الجنوب، ما أسفر عن تدمير سيارة بالكامل.
 
 
وأعلنت وزارة الصحة أن القصف أسفر عن سقوط شهيد.
 
 
في المقابل، ذكرت المعلومات أن المُستهدف هو الشهيد مهدي أحمد التامر.
 
 
 
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