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لبنان

عون غادر والسيدة الاولى الى الفاتيكان

Lebanon 24
17-05-2025 | 04:21
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غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون مطار رفيق الحريري الدولي، متوجّهَين إلى روما، لحضور القدّاس الحبري الأوّل للبابا لاون الرابع عشر، الذي يُقام غدًا في ساحة القدّيس بطرس في الفاتيكان.
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