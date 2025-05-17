Advertisement

لبنان

وزيرا الاقتصاد والعمل زارا جناح "الريجي" في معرض "صُنع في لبنان" ونوّها بجودة مستواها الصناعي

Lebanon 24
17-05-2025 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1361666-638830793351776940.jpg
Doc-P-1361666-638830793351776940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، إلى أن "جناح الريجي ضمن معرضMade in Lebanon  الذي افتُتِح الخميس حظي بإعجاب وتفاعل كبيرين سواء من الرسميين أو من الزوار".
Advertisement

وقالت في بيان: "بعد قصّ شريط الافتتاح، رحّب وزير الاقتصاد عادل بساط ووزير العمل محمد حيدر خلال لقاء أقيم في قاعة المؤتمرات برئيس "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي وبمشاركة إدارة الحصر للمرة الأولى في هذا المعرض الذي يستمر إلى 19 أيار الحالي في فوروم دو بيروت".

أضافت: "حضر من "الريجي" أيضا، إلى جانب سقلاوي، عضوا لجنة الإدارة جورج حبيقة وعصام سلمان ومفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف وعدد من مديري "الريجي". ثم تفقّد الوزيران بمرافقة سقلاوي جناح "الريجي" H22، ونوّها بجودة مستواها الصناعي بتوفيرها أفضل الظروف للمزارعين، وبدورها البالغ الأهمية في الاقتصاد الوطني، وفي رفد الخزينة العامة بالإيرادات. وإضافة إلى توزيع تقرير "الريجي" السنوي والكتيّب التعريفي ب"الريجي" وسواهما من المنشورات على زوار الجناح، قابل هؤلاء باستحسان واسع الطابع التفاعلي والعصري للجناح".

وتابعت: "شارك الزوار في مسابقة تهدف الى التعريف بالريجي ودورها الاقتصادي والاجتماعي، وأتيح لهم بتقنية الواقع الافتراضي (VR) القيام بجولة افتراضية داخل مصنعها في الحدت، وحضروا كذلك فيلما عن تاريخ الإدارة منذ عام 1935، فينما تولى أعضاء فريق التواصل الإجابة عن أسئلة الزوار واستفساراتهم".

وختمت: "تسلّط مشاركة "الريجي" في المعرض تزامناً مع الذكرى التسعين لتأسيسها الضوء "على واحدة من أبرز التجارب الناجحة في القطاع العام اللبناني، كنموذجٍ يحتذى في الفاعلية والجودة، في مرحلةٍ يتطلع فيها اللبنانيون إلى إدارة عامة ترتقي إلى مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم".
مواضيع ذات صلة
"الريجي" تشارك للمرة الأولى في "صنع في لبنان"
lebanon 24
17/05/2025 14:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المال بحث مع جمعية الصناعيين دعم الانتاج الوطني واستقبل إدارة "الريجي"
lebanon 24
17/05/2025 14:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام جال في معرض "بروجكت لبنان2025": أحد المحركات الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد
lebanon 24
17/05/2025 14:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"الريجي" ضبطت معسّلاً مهرّباً ومزوّراً في الجناح والشياح
lebanon 24
17/05/2025 14:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:58 | 2025-05-17
06:48 | 2025-05-17
06:39 | 2025-05-17
06:08 | 2025-05-17
06:03 | 2025-05-17
05:59 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24