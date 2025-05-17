وزيرا الاقتصاد والعمل زارا جناح "الريجي" في معرض "صُنع في لبنان" ونوّها بجودة مستواها الصناعي

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أشارت إدارة حصر التبغ والتنباك " " في بيان، إلى أن "جناح الريجي ضمن معرضMade in Lebanon الذي افتُتِح الخميس حظي بإعجاب وتفاعل كبيرين سواء من الرسميين أو من الزوار".وقالت في بيان: "بعد قصّ شريط الافتتاح، رحّب عادل بساط ووزير العمل خلال لقاء أقيم في قاعة المؤتمرات برئيس "الريجي" مديرها العام وبمشاركة إدارة الحصر للمرة الأولى في هذا المعرض الذي يستمر إلى 19 أيار الحالي في فوروم دو ".أضافت: "حضر من "الريجي" أيضا، إلى جانب سقلاوي، عضوا وعصام سلمان ومفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف وعدد من مديري "الريجي". ثم تفقّد الوزيران بمرافقة سقلاوي جناح "الريجي" H22، ونوّها بجودة مستواها الصناعي بتوفيرها أفضل الظروف للمزارعين، وبدورها البالغ الأهمية في ، وفي رفد الخزينة العامة بالإيرادات. وإضافة إلى توزيع تقرير "الريجي" السنوي والكتيّب التعريفي ب"الريجي" وسواهما من المنشورات على زوار الجناح، قابل هؤلاء باستحسان واسع الطابع التفاعلي والعصري للجناح".وتابعت: "شارك الزوار في مسابقة تهدف الى التعريف بالريجي ودورها الاقتصادي والاجتماعي، وأتيح لهم بتقنية (VR) القيام بجولة افتراضية داخل مصنعها في ، وحضروا كذلك فيلما عن تاريخ الإدارة منذ عام 1935، فينما تولى أعضاء فريق التواصل الإجابة عن أسئلة الزوار واستفساراتهم".وختمت: "تسلّط مشاركة "الريجي" في المعرض تزامناً مع الذكرى التسعين لتأسيسها الضوء "على واحدة من أبرز التجارب الناجحة في القطاع ، كنموذجٍ يحتذى في الفاعلية والجودة، في مرحلةٍ يتطلع فيها اللبنانيون إلى إدارة عامة ترتقي إلى مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم".