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لبنان

هذه حالة طقس لبنان اليوم وغداً.. إليكم درجات الحرارة

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:01
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء ورياح ناشطة أحيانا.
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وستنخفض درجات الحرارة اعتباراً من بعد الظهر بشكل سريع، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، وترتفع نسبة الرطوبة، حيث يتشكل الضباب على مستويات منخفضة.
 
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: كتل هوائية حارة وجافة محملة بطبقات من الغبار، مصدرها مصر، تؤثر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتلامس الـ37 درجة، خاصة في المناطق الجنوبية، ويستمر تأثيرها حتى بعد ظهر يوم الأحد، حيث تنحسر تدريجيا، وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملموس، وتعود إلى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم الاثنين، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة.
 

- ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 17 و26، وزحلة بين 13 و27 درجة.

- تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

- الطقس المتوقع في لبنان: من 24 لى 23 درجة ، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة ، في الداخل من 18 الى 33 درجة. 

- السبت: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 10 درجات، خاصة على الساحل الجنوبي، وانخفاض نسبة الرطوبة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. تنشط الرياح ليل السبت الأحد فتقارب ال 50 كم/س.

- الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء ورياح ناشطة أحيانا. تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من بعد الظهر بشكل سريع، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، وترتفع نسبة الرطوبة، حيث يتشكل الضباب على مستويات منخفضة.

- الإثنين: قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية.
 
- الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا ودون تعديل بدرجات الحرارة، مع تشكل الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 24 إلى 33 درجة ، فوق الجبال من 17 إلى 29 درجة ، في الداخل من 18 إلى 33 درجة. 
 
- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط أحيانا بسبب الغبار في الأجواء.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 25 و50 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.     
 
 
- حرارة سطح الماء: 22°م.

- الضغط الجوي: 1015 HPA، أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,37             
 
 
- ساعة غروب الشمس: 19,34

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