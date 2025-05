شحادة: الذكاء الاصطناعي يساهم بتعزيز مختلف القطاعات الحيوية

أكّد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التطور الوطني وتعزيز مختلف القطاعات الحيوية في ، من الاقتصاد إلى الصحة والتعليم والأمن.

وخلال فعاليات حول "الذكاء الإصطناعي" بعنوان "AI in Healthcare: Shaping the Present and Redefining the Future"، في حرم العلوم الطبية بجامعة ، أعلن شحادة عزمه تقديم مشروع قانون لإنشاء وزارة متخصصة للذكاء الاصطناعي، بحسب البيان الوزاري للحكومة العتيدة، التي تعهدت بإنشاء وزارة معنية بالذكاء الاصطناعي، داعيًا مجلس النواب إلى إقراره سريعًا "لضمان تطوير إطار تنظيمي قوي يدعم الابتكار وحماية الحقوق الرقمية" .

وأشار الى أن هذا التوجه "يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين لبنان من المنافسة إقليميًا وعالميًا، وتعزيز الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة والتكنولوجيا، كما وأن هذا الأمر يحتاج الى تشريعات وقوانين تواكب هذا التطور من أجل جذب الاستثمارات" ، مؤكداً أيضاً "العمل على مشاريع القوانين اللازمة من أجل حماية الأمن السيبراني وحماية المعلومات" .