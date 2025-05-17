Advertisement

لبنان

شحادة: الذكاء الاصطناعي يساهم بتعزيز مختلف القطاعات الحيوية

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:07
A-
A+
Doc-P-1361686-638830805478849578.jpg
Doc-P-1361686-638830805478849578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التطور الوطني وتعزيز مختلف القطاعات الحيوية في لبنان، من الاقتصاد إلى الصحة والتعليم والأمن.
Advertisement
وخلال فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول "الذكاء الإصطناعي" بعنوان "AI in Healthcare: Shaping the Present and Redefining the Future"، في حرم العلوم الطبية بجامعة القديس يوسف، أعلن شحادة عزمه تقديم مشروع قانون لإنشاء وزارة متخصصة للذكاء الاصطناعي، بحسب البيان الوزاري للحكومة العتيدة، التي تعهدت بإنشاء وزارة معنية بالذكاء الاصطناعي، داعيًا مجلس النواب إلى إقراره سريعًا "لضمان تطوير إطار تنظيمي قوي يدعم الابتكار وحماية الحقوق الرقمية" . 
وأشار الى أن هذا التوجه "يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين لبنان من المنافسة إقليميًا وعالميًا، وتعزيز الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة والتكنولوجيا، كما وأن هذا الأمر يحتاج الى تشريعات وقوانين تواكب هذا التطور من أجل جذب الاستثمارات" ، مؤكداً أيضاً "العمل على مشاريع القوانين اللازمة من أجل حماية الأمن السيبراني وحماية المعلومات" .
مواضيع ذات صلة
شحادة: نملك استراتيجية واضحة لإدماج التقنيات العميقة والتكنولوجيا الرقمية في مختلف قطاعات الدولة
lebanon 24
17/05/2025 14:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة يستقبل وفد الأونيسكو لبحث مشاريع الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
17/05/2025 14:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفيديا: سنتعاون مع قطاع الاتصالات في مجال شبكات الجيل السادس اللاسلكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
17/05/2025 14:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني يدعو فيتنام إلى تعزيز التعاون في مجال الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
17/05/2025 14:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:58 | 2025-05-17
06:48 | 2025-05-17
06:39 | 2025-05-17
06:08 | 2025-05-17
06:03 | 2025-05-17
05:59 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24