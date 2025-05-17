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لبنان

رؤساء الأقلام في قائمقاميتي راشيا والبقاع الغربي تسلموا معدات العملية الانتخابية

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:09
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تسلم رؤساء الأقلام في قائمقاميتي راشيا والبقاع الغربي معدات العملية الانتخابية نهار غد الأحد.
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وأعرب رؤساء الأقلام عن ارتياحهم لعملية التسلم من قائمقامي راشيا والبقاع الغربي نبيل المصري ووسام نسبيه بصورة متمايزة وسلسة، خلافا للتعقيدات التي شهدتها مناطق ومحافظات أخرى أنجز فيها الاستحقاق البلدي والاختياري، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
 
 
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