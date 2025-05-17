رؤساء الأقلام في قائمقاميتي راشيا والبقاع الغربي تسلموا معدات العملية الانتخابية

تسلم رؤساء الأقلام في قائمقاميتي والبقاع معدات العملية نهار غد الأحد.

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وأعرب رؤساء الأقلام عن ارتياحهم لعملية التسلم من قائمقامي راشيا والبقاع الغربي ووسام نسبيه بصورة متمايزة وسلسة، خلافا للتعقيدات التي شهدتها مناطق ومحافظات أخرى أنجز فيها الاستحقاق البلدي والاختياري، وفق ما ذكرت " ".