Advertisement

لبنان

إطلاق نار على منزل نائب رئيس بلديّة

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1361706-638830818520725102.jpg
Doc-P-1361706-638830818520725102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم على منزل نائب رئيس بلدية بزال ع.م.
Advertisement
 
 
وأصاب الرصاص واجهة المنزل، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتبيّن أن الحادث يأتي على خلفية التوتّرات التي رافقت الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت الأسبوع الماضي في البلدة.


وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
 
مواضيع ذات صلة
في بلدة اللبوة... إطلاق نار على صاحب منزل والإعتداء عليه بالضرب
lebanon 24
17/05/2025 14:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية رامية الحدودية تسلم خمسين منزلا جاهزا للسكن
lebanon 24
17/05/2025 14:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية على منازل في منطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
17/05/2025 14:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار مستمر وقذائف مدفعية على بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب القطاع
lebanon 24
17/05/2025 14:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:58 | 2025-05-17
06:48 | 2025-05-17
06:39 | 2025-05-17
06:08 | 2025-05-17
06:03 | 2025-05-17
05:59 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24