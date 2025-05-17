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لبنان
إطلاق نار على منزل نائب رئيس بلديّة
Lebanon 24
17-05-2025
|
05:26
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أفادت مندوبة "
لبنان 24
" أنّ مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم على منزل
نائب رئيس
بلدية
بزال
ع.م.
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وأصاب الرصاص واجهة المنزل، واقتصرت الأضرار على الماديات.
وتبيّن أن الحادث يأتي على خلفية التوتّرات التي رافقت
الانتخابات البلدية
والاختيارية التي جرت الأسبوع الماضي في البلدة.
وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
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