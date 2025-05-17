إطلاق نار على منزل نائب رئيس بلديّة

أفادت مندوبة " " أنّ مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم على منزل بلدية ع.م.

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وأصاب الرصاص واجهة المنزل، واقتصرت الأضرار على الماديات.



وتبيّن أن الحادث يأتي على خلفية التوتّرات التي رافقت والاختيارية التي جرت الأسبوع الماضي في البلدة.





وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.