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لبنان

فيديو أثار ضجة على أوتوستراد ضبية... هذا ما كشفته تحقيقات قوى الأمن

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:30
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، وعلى أثر تداول مواقع التّواصل الاجتماعي، بتاريخ 6-5-2025، فيديو يُظهر شخصَين على متن دراجة آليّة يقومان بركل سائق دراجة أخرى ويوقعاه أرضًا أمام حافلة لنقل الرّكّاب في محلّة الضّبيّة، حيث أصيب الأخير بجروحٍ بليغة ورضوض في أنحاء جسمه، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات الحادثة لتحديد الفاعلَين وتوقيفهما.

من خلال المتابعة، تبيّن لشعبة المعلومات أن الفاعلَين كانا يطاردان سائق الدّرّاجة (ع. ع. مواليد عام 2000، لبناني) بدءًا من حارة صخرجونيه، وقد حاولا مرارًا إيقاعه إلى أن تمكّنا من ذلك في الضّبيّة حيث قاما بسرقة درّاجته.

من خلال الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد الفاعلَين، وأحدهما يُدعى:

– ن. أ. ع. (مواليد عام 2010، لبناني)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان الشخص المذكور وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء.

بتاريخ 10-5-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في حالات – نهر إبراهيم.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه، برفقة شخص آخر، بانتحال صفة أمنيّة ومطاردة أحد الأشخاص من جونية إلى الضّبيّة حيث قاما بركله وسرقة درّاجته الآليّة.

وقد تعرّف المُعتدى عليه على الموقوف وأكّد أنّه أحد الشخصّين اللذَين قاما بدفعه عن الدّرّاجة وسرقتها.

اجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص. لا يزال العمل جاريًا لتوقيف المتورط الآخر.
 
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