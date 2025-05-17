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لبنان

قرار لوزير الثقافة بإعفاء زوار المتحف الوطني ومتاحف وقصر بيت الدين من رسم الدخول ليوم غدّ

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:31
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اصدر وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة قرارًا قضى بموجبه اعفاء الزوار كافة من رسم الدخول الى المتحف الوطني ومتاحف وقصر بيت الدين يوم الاحد الواقع في 18 من الشهر الحالي، لمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي يدعو إليه المجلس الدولي للمتاحف كل عام خلال شهر أيار، وتواكبه اللجنة الوطنية للمتاحف في كل بلد بنشاطات مختلفة، تهدف إلى التوعية على أهمية دور المتاحف في التنمية الإجتماعية، وتشجيع المواطنين للتعرُّف إلى تراثهم الثقافي، وقد حُدِّد هذه السنة يوم الأحد الواقع فيه 18/5/2025.
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