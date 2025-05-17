قرار لوزير الثقافة بإعفاء زوار المتحف الوطني ومتاحف وقصر بيت الدين من رسم الدخول ليوم غدّ

اصدر الدكتور قرارًا قضى بموجبه اعفاء الزوار كافة من رسم الدخول الى ومتاحف وقصر يوم الاحد الواقع في 18 من الشهر الحالي، لمناسبة الذي يدعو إليه كل عام خلال شهر أيار، وتواكبه للمتاحف في كل بلد بنشاطات مختلفة، تهدف إلى التوعية على أهمية دور المتاحف في التنمية الإجتماعية، وتشجيع المواطنين للتعرُّف إلى تراثهم الثقافي، وقد حُدِّد هذه السنة الواقع فيه 18/5/2025.

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