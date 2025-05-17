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لبنان

إعلان لائحة "نحلة على العهد"

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:33
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أعلنت في بلدة نحلة لائحة "نحلة على العهد" المكتملة، والتي تضم 12 عضواً هم: حسين محمد فارس، علي حسين شقير، حسن حيدر قيس، محمد عبدالله حمود، هشام أسعد يحفوفي، تيسير صبحي يزبك، سامي محمد يحفوفي، حسين حيدر قيس، الدكتور مصطفى نظير يزبك، علي حسين يحفوفي، محمد حسن شقير، وأحمد حسن ياسين.
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