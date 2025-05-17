إعلان لائحة "نحلة على العهد"

أعلنت في بلدة نحلة لائحة "نحلة على " المكتملة، والتي تضم 12 عضواً هم: حسين ، ، قيس، ، هشام يحفوفي، تيسير صبحي ، يحفوفي، قيس، نظير يزبك، علي حسين يحفوفي، شقير، وأحمد .

Advertisement