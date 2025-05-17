أبو الغيط: لبنان يخوض تحديّاً تاريخيّاً يتمثل بحصر السلاح بيدّ الدولة

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قال لجامعة الدول ، أنّ "مفهوم العربي ما يزال "بعيد التحقق" بسبب التدخلات والأطماع".وأضاف في أنّ "الحوثيين يصرون على الانفراد بالمقدّرات ".ولفت إلى أنّ "الانقسامات تُواصل تهديد وحدة ".ورأى أبو أنّ "رفع عن سيُساعد شعبها في استشراف مستقبل أفضل".وأضاف أنّ " يخوض تحديّاً تاريخيّاً يتمثل بحصر السلاح بيدّ الدولة".وقال إنّ "سياسات المتهورة في المنطقة تبقينا في دوامة مفتوحة من المواجهة".