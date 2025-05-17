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لبنان

أبو الغيط: لبنان يخوض تحديّاً تاريخيّاً يتمثل بحصر السلاح بيدّ الدولة

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:34
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنّ "مفهوم الأمن القومي العربي ما يزال "بعيد التحقق" بسبب التدخلات والأطماع".
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وأضاف أبو الغيط في القمة العربية أنّ "الحوثيين يصرون على الانفراد بالمقدّرات اليمنية".


ولفت إلى أنّ "الانقسامات تُواصل تهديد وحدة ليبيا".


ورأى أبو الغيط أنّ "رفع العقوبات عن سوريا سيُساعد شعبها في استشراف مستقبل أفضل".


وأضاف أنّ "لبنان يخوض تحديّاً تاريخيّاً يتمثل بحصر السلاح بيدّ الدولة".


وقال إنّ "سياسات إسرائيل المتهورة في المنطقة تبقينا في دوامة مفتوحة من المواجهة".
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