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لبنان

السيسي: هذا هو السبيل الوحيد للإستقرار في لبنان

Lebanon 24
17-05-2025 | 06:08
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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنّ "قمة بغداد تنعقد وسط ظروف معقدة وغير مسبوقة تتطلب وقفة موحدة حفاظا على أمن أوطاننا".
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وأشار السيسي في القمة العربية إلى أنّ "آلة الحرب الإسرائيلية تتخذ من التجويع والحرب والتدمير سلاحا في تحدٍّ صارخ للقوانين الدولية".


وأضاف أنّ "إسرائيل تُريد تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة".


وقال السيسي: "نُواصل التنسيق مع قطر والولايات المتحدة لضمان تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة".


وشدّد على أنّ "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف".


وتابع: "أطالب ترامب بالضغط على إسرائيل بهدف تحقيق سلام دائم".


وقال السيسي: "لا بدّ من استثمار خطوة رفع العقوبات عن سوريا لصالح تطلعات شعبها".


وأكّد أنّ "السبيل الوحيد للاستقرار في لبنان يبقى عبر تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وانسحاب الجيش الاسرائيلي".
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