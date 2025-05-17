السيسي: هذا هو السبيل الوحيد للإستقرار في لبنان

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قال عبدالفتاح إنّ "قمة تنعقد وسط ظروف معقدة وغير مسبوقة تتطلب وقفة موحدة حفاظا على أمن أوطاننا".وأشار السيسي في إلى أنّ "آلة الحرب تتخذ من التجويع والحرب والتدمير سلاحا في تحدٍّ صارخ للقوانين الدولية".وأضاف أنّ " تُريد تحويل إلى مكان غير قابل للحياة".وقال السيسي: "نُواصل التنسيق مع قطر والولايات المتحدة لضمان تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة".وشدّد على أنّ "إقامة هو السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف".وتابع: "أطالب بالضغط على إسرائيل بهدف تحقيق سلام دائم".وقال السيسي: "لا بدّ من استثمار خطوة رفع عن لصالح تطلعات شعبها".وأكّد أنّ "السبيل الوحيد للاستقرار في يبقى عبر تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وانسحاب الجيش الاسرائيلي".