استكمال التحضيرات اللوجستية لانتخابات البقاع وبعلبك الهرمل

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استكملت التحضيرات اللوجستية عشية والاختيارية التي ستجري في محافظتي وبعلبك يوم غد الاحد وسط تدابير أمنية مشددة.وكان محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده قد انجز عملية توزيع الصناديق على رؤساء الاقلام والكتبة عند الرابعة من السبت بنجاح وسلاسة بعد اسابيع من التحضيرات وبجهود موظفي سراي الذين تكاتفوا لانجاز هذا الاستحقاق.بالأرقاميبلغ عدد الناخبين في قضاء زحلة 187، 912 ناخبا في 25 بلدة، حيث تم تحديد مراكز الاقتراع والاقلام التي بلغ عددها 283 قلم اقتراع للمجالس البلدية و260 قلم اقتراع للاختياري.وكان محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده قد اعلن في وقت سابق فوز كل من بلديات دير الغزال، شهابية الفاعور، ماسا، عنجر- حوش موسى، ورياق حوش حالا بالتزكية.كما فاز 23 مختارًا بالتزكية في قضاء زحلة جاءت نتيجتهم على الشكل التالي:دير الغزال-منير جميل السكافخضر بك - عنجر- بدروس نظار اندونيانخضر بك -عنجر-واسكن نوبار قلوشيانيوغون اولوك- عنجر- هاروتيون بدروس لاكيسيانشهابية الفاعور- سهى حكمت الجمعةوادي العرايش- فوزي حبشيماسا -قاسم محمد ناصربتياس عنجر- موسيس وانس تشابريانالوقف- عنجر سروب يسايي سقايانتل الاخضر- عبد قزعونشهابية الفاعور- بسام محمد الشهابالراسية التحتا -سليم جوزيف حوكوالنبي ايلا -محمد فواز خليلزحلة حي السيدة -جورج سليم حمزوزحلة الميدان -سمير مخايلزحلة الراسية الفوقا -وهبة يوسف القاصوفشتوره- فادي كريم صوماحاجي حبيلي- عنجر- هوفيك هاكوب كوداشيانمكسه- عقل عادل سعيدقوسايا- طانيوس ناصيف عبدوالمعلقة الشمالي- حمود علي ابو احمدالفرزل التحتا -جورج عزيز دعيبسالفرزل التحتا -جورج فايز حناوفي ما يلي عدد الناخبين في كل بلدة مع عدد اقلام الاقتراع:-ابلح: 2352 ناخب و4 مراكز اقتراع-الفرزل التحتا: 2564 ناخب 4 مراكز اقتراع-الفرزل الفوقا: 1588ناخب 3 مراكز اقتراع-الكرمة: 370 ناخب قلم اقتراع واحد-الوقف: 401 ناخب قلم اقتراع واحد-بتياس: 1319 ناخب 3 مراكز اقتراع-برالياس 12085 ناخب 21 مركز اقتراع-بوارج: 1748 ناخب 3 مراكز اقتراع-تربل 2643 ناخب 4 مراكز اقتراعتعلبايا: 7337 ناخب 11 مركز اقتراعتعنايل: 977 ناخب مركز اقتراع عدد 2-تل الأخضر/قب إلياس 105 ناخب ومركز اقتراع واحدتويته: 192 ناخب مركز اقتراع واحد-جديتا: 4328 ناخب 7 مراكز اقتراع-جلالا 393 ناخب مركز اقتراع واحد-حاجي حبيلي/عنجر 676 ناخب ومركز اقتراع عدد 2-حزرتا: 3900 ناخب 6 مراكز اقتراع-حوش الغنم: 403 اصوات مركز اقتراع واحد-حوش حالا 5672 ناخب 10 اقلام اقتراع-حي السلم /رياق: 410 ناخب قلم اقتراع واحد-حي الفيكاني: 1636 _ 3 اقلام اقتراع-خضر بك/عنجر: 1828 ناخب و4 اقلام اقتراع-الدلهمية: 3613 ناخب 5 اقلام اقتراع-ديرالغزال: 951 ناخب قلم اقتراع عدد 2-رعيت: 1785 ناخب 3 اقلام اقتراع-رياق: 3029 ناخب 6 اقلام اقتراع-زحلة البربارة: 4122 ناخب 8 اقلام اقتراع-زحلة الراسية التحتا: 3270 ناخب 6 اقلام اقتراع-زحلة الراسية الفوقا: 4271 ناخب 8 اقلام اقتراع-زحلة المعلقة: 7703 ناخب 14 مركز اقتراع-زحلة المعلقة 3936 ناخب 6 اقلام اقتراع-زحلة الميدان الشرقي: 5038 ناخب 10 اقلام اقتراع-زحلة الميدان الغربي: 4822 ناخب 9 اقلام اقتراع-زحلة حوش الأمراء: 8054 ناخب 13 قلم اقتراع-زحلة حوش الزراعنة 4510 ناخب 8 اقلام اقتراع-زحلة حي السيدة 1737 ناخب 3 اقلام اقتراع-زحلة سيدة النجاة: 3019 ناخب 6 اقلام اقتراع-زحلة كرك نوح: 3524 ناخب 6 اقلام اقتراعزحلة مار إلياس: 4964 ناخب 10 اقلام اقتراع-زحلة مار انطونيوس 1815 ناخب 4 اقلام اقتراع-زحلة مار مخايل: 4544 ناخب 8 اقلام اقتراع-زحلة وادي العرايش: 1924 ناخب 3 اقلام اقتراع-سعدنايل: 6816 ناخب 10 اقلام اقتراع-شتوره: 367 ناخب قلم اقتراع واحد-شهابية الفاعور: 1625 ناخب قلم اقتراع عدد 2-علي النهري: 8193 ناخب 11 قلم اقتراع-عين كفرزبد: 2381 ناخب 4 اقلام اقتراع-قاع : 1928 ناخب 4 اقلام اقتراع-قب إلياس التحتا: 7673 ناخب 12 قلم اقتراع-قب إلياس الفوقا: 4079 ناخب 8 اقلام اقتراع-قوسايا: 1135 ناخب اقلام اقتراع عدد 2-كابوسية: 760 ناخب اقلام عدد 2-كفرزبد: 4527 ناخب 8 اقلام اقتراع-مجدل عنجر: 9059 ناخب 12 قلم اقتراع-ماسا: 665 ناخب قلم اقتراع واحد-مريجات: 1955 ناخب 4 اقلام اقتراع-مكسه: 1279 ناخب اقلام اقتراع عدد 2-الناصرية: 1062 ناخب قلم اقتراع عدد 2-النبي ايلا: 1587 ناخب اقلام اقتراع عدد 3-نيحا: 1527 ناخب قلم اقتراع عدد 3وادي الدلم: 840 ناخب قلم اقتراع عدد 2يوغون اولوك- عنجر: 896 ناخب قلم اقتراع عدد 2في بلدية زحلة المعلقة وتعنايل تتنافس لائحتان: الاولى "زحلة رؤية وقرار" والثانية "قلب زحلة".في بر إلياس يتوزع المتنافسون على ثلاث لوائح: الأولى لائحة "صوت بر الياس"، الثانية لائحة "بر الياس بالقلب"، الثالثة لائحة "مستقبل بر الياس".وفي سعدنايل، يخوض السباق الانتخابي تحالف خالد الشحيمي وندى صوان ورفيق رحيمي ضدّ الرئيس الحالي حسين الشوباصي وأيمن صوان وخالد عزيز الرحيمي.في قب إلياس، لائحتان الأولى برئاسة فادي المعلم والثانية برئاسة المختار صلاح حمزة طالب.في مكسة، لائحة كاملة باسم "الوحدة والإنماء"، ولائحة "الازدهار".في شتورا، لائحة "شتورا تستحق" وحال دون فوزها بالتزكية ترشُّح الرئيس الحالي نقولا عاصي وربيع خلف.في بوارج لائحة "نبض بوارج"، لائحة "الإصلاح والانماء".في مجدل عنجر تتنافس لائحة "مجدل عنجر بتجمعنا" مقابل لائحة "كرامة مجدل عنجر".في قاع الريم، لائحة "قاع الريم تتجدد" ولائحة "قاع الريم".في نيحا لائحة "أوفياء لنيحا" ولائحة "ثقافة وإنماء".في حزرتا تتنافس لائحة "التنمية و الوفاء" ولائحة "حزرتا بيتنا".في تعلبايا ، تتنافس لائحة "نهضة تعلبايا" مقابل لائحة "تعلبايا بالقلب".في كفرزبد تتنافس لائحة "الوفاق" مع لائحة " وعد عهدنا".في علي النهري تتنافس لائحة "التنمية والوفاء" بوجه أفراد.في بلدة قوسايا تتنافس لائحة "نبض جديد لمستقبل واعد" مقابل "لائحة استمرارية تجدد وانماء".في ابلح تتنافس لائحة "ابلح بتجمعنا" مقابل لائحة "صوت الشباب".في رعيت، تتنافس لائحة "رعيت هويتي" مع لائحة "الوفاء لرعيت".في النبي ايلا تتنافس لائحة "القرار الحر" ولائحة ثانية.في جديتا تتنافس لائحة "معًا اقوى" مع لائحة " جديتا بتجمعنا".في المريجات تتنافس لائحة "كفاءة وإنماء" مع لائحة "ايد بإيد".في تربل تتنافس لائحة " تربل بتجمعنا" مع لائحة" تربل أولاً".في الفرزل لائحتان الاولى "معًا لفرزل افضل" ولائحة "فرزل الكرامة".في الناصرية تتنافس لائحة "التنمية والوفاء" مقابل لائحة غير مكتملة من ٣ افراد.في عين كفرزبد تتنافس لائحة "النهضة والإنماء" مقابل مرشحين منفردين.