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لبنان

الجبير: ندعم جهود لبنان لحصر السلاح بيدّ الدولة

Lebanon 24
17-05-2025 | 08:08
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير "نرفض أي حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".
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وأضاف الجبير في القمة العربية: "نرفض تهجير الشعب الفلسطيني، كما نرفض الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية".


وتابع: "ندعم جهود لبنان لحصر السلاح بيدّ الدولة".
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