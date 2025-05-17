الجبير: ندعم جهود لبنان لحصر السلاح بيدّ الدولة

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قال للشؤون الخارجية السعودي "نرفض أي حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".وأضاف في : "نرفض تهجير الشعب الفلسطيني، كما نرفض الاعتداءات المتواصلة على الأراضي ".وتابع: "ندعم جهود لحصر السلاح بيدّ الدولة".