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لبنان
الجبير: ندعم جهود لبنان لحصر السلاح بيدّ الدولة
Lebanon 24
17-05-2025
|
08:08
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قال
وزير الدولة
للشؤون الخارجية السعودي
عادل الجبير
"نرفض أي حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".
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وأضاف
الجبير
في
القمة العربية
: "نرفض تهجير الشعب الفلسطيني، كما نرفض الاعتداءات
الإسرائيلية
المتواصلة على الأراضي
السورية
".
وتابع: "ندعم جهود
لبنان
لحصر السلاح بيدّ الدولة".
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