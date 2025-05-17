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لبنان
سلام التقى غوتيريش وسانشيز وحسان: لبنان يرفض الإعتداءات الإسرائيليّة
Lebanon 24
17-05-2025
|
08:13
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على هامش القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد، عقد
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام، اجتماعًا مع
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش، تمّ خلاله البحث في تطورات الوضع في
لبنان
والاعتداءات
الإسرائيلية
المتواصلة على الأراضي
اللبنانية
.
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وشدد الرئيس سلام على رفض لبنان القاطع لهذه الاعتداءات وعلى ضرورة الوقف الفوري لها، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال
الإسرائيلي
لأجزاء من الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701.
كما جدّد الرئيس سلام تأكيد لبنان على أهمية الدور الذي تضطلع به قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، وعلى
التزام
الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل معها، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق.
سانشيز
والتقى سلام برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، على هامش القمة العربية المنعقدة في بغداد. وقد تناول اللقاء تداعيات الحرب على غزة، وأهمية التحرك الدولي العاجل لوقفها، واحتواء آثارها الإنسانية والسياسية.
وأكد سلام أن لبنان، انطلاقًا من ثوابته الوطنية والإنسانية، يدعو إلى الوقف الفوري للعدوان على غزة، ويثمّن كل جهد صادق يُبذل في هذا الاتجاه. كما أعرب عن تقديره للمواقف الإسبانية المتقدمة في دعم لبنان، فضلًا عن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين وتبنّيها حل الدولتين كمدخل لتحقيق سلام عادل وشامل.
وشكر سلام رئيس وزراء اسبانيا على مشاركة بلاده في قوات الطوارئ الدولية العاملة في
جنوب لبنان
.
حسان
والتقى سلام، برئيس وزراء
المملكة
الأردنية الهاشمية جعفر حسان، على هامش المشاركة في القمة العربية بدورتها الرابعة والثلاثين في العاصمة
العراقية
بغداد حيث تم التباحث في المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد بارك الرئيسان الجهود الدبلوماسية التي قادتها
المملكة العربية السعودية
، والتي أفضت إلى رفع
العقوبات
عن
سوريا
وفتحت أفقًا جديدًا للتعامل العربي معها. كما جددا مناشدتهما للمجتمع الدولي للعمل في سبيل وقف الحرب على غزة ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مع التشديد على التمسك بالمبادرة العربية للسلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد الرئيس سلام حرص لبنان على الأردن في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، مشدداً على ضرورة حماية الأمن والاستقرار ورفض أي تدخل بالشؤون الأردنية الداخلية.
من جهته
أعرب الرئيس حسان عن حرص الأردن على سلامة لبنان ووحدة أراضيه، وتقديره لصموده في وجه التحديات.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية–الأردنية في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة، والعمل المشترك لمعالجة أزمة النزوح السوري بما يحفظ كرامة اللاجئين ويصون المصلحة الوطنية للبلدين.
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