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لبنان

حنين السيد: اجتماع في وزارة الشؤون لإطلاق مسار مشترك للعمل الاصلاحي

Lebanon 24
17-05-2025 | 08:31
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كتبت وزيرة ااشؤون الإجتماعية حنين السيد على منصة "أكس": "في إطار حرصي على تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارات التنمية البشرية والاجتماعية، دعوتُ إلى اجتماع في وزارة الشؤون الاجتماعية ضمّ كلًّا من معالي وزير الصحة العامة، ومعالي وزير التربية والتعليم العالي، ومعالي وزير العمل، وذلك بهدف إطلاق مسار عمل مشترك من العمل الاصلاحي.
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ناقشنا خلال الاجتماع على مستويين: السياسات والبرامج، وحدّدنا مجالات عمل ومبادرات مشتركة سنعمل على تطويرها معاً، لا سيّما في مجالات الحماية الاجتماعية، الإدماج الاقتصادي، والتعليم والخدمات الأساسية. وقد عبّر جميع الحاضرين عن التزامهم بتكريس هذه الشراكة وتحويلها إلى خطوات عملية ضمن رؤية وطنية شاملة ومستدامة".
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