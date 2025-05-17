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لبنان

حريق في أحد أحراج دير دوريت

Lebanon 24
17-05-2025 | 08:42
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شب حريق في أحد أحراج بلدة دير دوريت في الشوف مقتربا من بعض منازل البلدة، وسارعت سيارات الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق قبل توسع دائرته، حيث اتى على مساحة من المزروعات.
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