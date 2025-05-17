حريق في أحد أحراج دير دوريت

شب حريق في أحد أحراج بلدة دير دوريت مقتربا من بعض منازل البلدة، وسارعت سيارات الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق قبل توسع دائرته، حيث اتى على مساحة من المزروعات.

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