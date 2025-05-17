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لبنان

الحجيري: تنافس ديمقراطي وأجواء هادئة في انتخابات عرسال

Lebanon 24
17-05-2025 | 08:53
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أكد النائب ملحم الحجيري ان "انتخابات بلدية عرسال تجري في أجواءٍ هادئة وسط تنافس ديمقراطي، ولا صحة للأخبار المتداولة في إحدى الصحف، عن مخاوف أمنية دفعت عددا من رؤساء الأقلام المكلفين إلى التردد في التوجه إلى عرسال، وهي أنباء تفتقد إلى الدقة والموضوعية، كما أنها مغرضة هدفها تشويه صورة بلدتنا".
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كما أكد أن "المرشحين كافة يتنافسون على خدمة البلدة ويرون في الانتخابات فرصة واستحقاقاً ديمقراطياً مدنياً جماهيرياً يعكس حرص أبناء عرسال على مستقبل بلدتنا".
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