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لبنان

وصول صناديق الاقتراع ولوازم العملية الانتخابية الى سرايا النبطية

Lebanon 24
17-05-2025 | 09:26
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وصلت اليوم الى سرايا النبطية الحكومية صناديق الاقتراع ولوازم العملية الانتخابية المقررة في محافظة النبطية يوم السبت المقبل في 24 ايار الجاري.
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وأشرفت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك على عملية تسلم الصناديق واللوازم، وتواصل دوائر السرايا إعداد التجهيزات واستقبال طلبات الترشح للهيئات الاختيارية، وسيتم تجهيز أماكن محددة لكي يتم تسليم الصناديق قبل يوم الاستحقاق بطريقة تمنع اي تأخير او ازدحام بين رؤوساء الأقلام والكتبة.
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