وصول صناديق الاقتراع ولوازم العملية الانتخابية الى سرايا النبطية

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وصلت اليوم الى سرايا الحكومية صناديق الاقتراع ولوازم العملية المقررة في يوم السبت المقبل في 24 ايار الجاري.وأشرفت محافظ النبطية الدكتورة على عملية تسلم الصناديق واللوازم، وتواصل دوائر السرايا إعداد التجهيزات واستقبال طلبات الترشح للهيئات الاختيارية، وسيتم تجهيز أماكن محددة لكي يتم تسليم الصناديق قبل يوم الاستحقاق بطريقة تمنع اي تأخير او ازدحام بين رؤوساء الأقلام والكتبة.