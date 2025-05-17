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لبنان

عوده استقبل رئيس دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو ممثلا البطريرك كيريل

Lebanon 24
17-05-2025 | 09:55
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ستقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، بعد ظهر اليوم، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو وسائر روسيا ممثلاً البطريرك كيريل Metropolitan of Volokolamsk Antony، على رأس وفد ضمَّ:
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Metropolitan Evgeni of Ekaterinburg,

Metropolitan Alexey of Chlyabinsk,

Metropolitan Feodor of Bolgograd,

Archimandrite Philip Vasiliev,

Archpriest Nikolay Balachov Adviser of the Patriarch,

Archpriest Igor Deputy of the department,

Fr Nikolay secretary of Metropolitan Antony,

وقد رافق الوفد المتروبوليت نيفن صيقلي، والسفير الروسي الكسندر روداكوف.

 
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