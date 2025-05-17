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لبنان

البيان الختامي للقمة العربيّة في بغداد... هذا ما تضمّنه عن لبنان

Lebanon 24
17-05-2025 | 09:58
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شدّد البيان الختاميّ للقمة العربيّة التي عُقِدَت في بغداد على "ضرورة تنفيذ كافة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية في لبنان".
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وطالب بيان القمة العربيّة "إسرائيل بالإنسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا".
 
 
وأدانت القمة العربية "الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا"، وحثّت "المجتمع الدولي ومجلس الأمن على ممارسة الضغط اللازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا".
 
 
وأكّد بيان القمة "على أهمية المضي قدما في عملية سياسية انتقالية شاملة في سوريا"، ورحّب "بإعلان الرئيس الأميركيّ دوانلد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا".
 
 
ودعا إلى "التضامن الكامل مع اليمن ودعم جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الحرب والإنقسام".
 
 
وشدّدت القمة العربية على "أهمية التوصل لحلّ سياسيّ شامل يُنهي الصراع في السودان ويحفظ سيادته ووحدة أراضيه، وعلى ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني في السودان".
 
 
كما أكّد البيان الختامي للقمة "الدعم الكامل لليبيا ولحلّ الأزمة فيها عبر الحوار الوطني بما يحفظ وحدة الدولة، ورفض كافة أشكال التدخل في الشأن الليبي والتشديد على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة".  ودعا البيان "مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لضرورة الإسراع في إصدار القوانين الانتخابية".
 
 
وأيّد البيان الختامي المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وأشار إلى أنّه يدعمها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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