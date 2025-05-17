البيان الختامي للقمة العربيّة في بغداد... هذا ما تضمّنه عن لبنان

شدّد البيان الختاميّ للقمة العربيّة التي عُقِدَت في على "ضرورة تنفيذ كافة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية في ".

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وطالب بيان القمة العربيّة " بالإنسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا".

وأدانت "الاعتداءات على "، وحثّت " ومجلس الأمن على ممارسة الضغط اللازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا".

وأكّد بيان القمة "على أهمية المضي قدما في عملية سياسية انتقالية شاملة في سوريا"، ورحّب "بإعلان الرئيس الأميركيّ دوانلد رفع المفروضة على سوريا".

ودعا إلى "التضامن الكامل مع اليمن ودعم جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الحرب والإنقسام".

وشدّدت القمة العربية على "أهمية التوصل لحلّ سياسيّ شامل يُنهي الصراع في ويحفظ سيادته ووحدة أراضيه، وعلى ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني في السودان".

كما أكّد البيان الختامي للقمة "الدعم الكامل لليبيا ولحلّ الأزمة فيها عبر الحوار الوطني بما يحفظ وحدة الدولة، ورفض كافة أشكال التدخل في الشأن والتشديد على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة". ودعا البيان "مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لضرورة الإسراع في إصدار القوانين ".

وأيّد البيان الختامي المحادثات النووية بين وإيران، وأشار إلى أنّه يدعمها.