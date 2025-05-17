Advertisement

لبنان

قبل الإنتخابات... دوريات للجيش في بيروت والبقاع

Lebanon 24
17-05-2025 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1361857-638830991652259064.png
Doc-P-1361857-638830991652259064.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن بدء الجيش بتسيير دوريات مؤلّلة في العاصمة بيروت والبقاع، لمُواكبة للإنتخابات البلدية غداً.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
استعدادات واسعة لمواكبة انتخابات بيروت والبقاع ومعركة أساسية في زحلة
lebanon 24
17/05/2025 18:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تعديل في قرارين يتعلقان بالانتخابات في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل
lebanon 24
17/05/2025 18:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يبدأ بتسيير دوريات مؤلّلة في العاصمة بيروت مواكبة للإنتخابات البلدية
lebanon 24
17/05/2025 18:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: دوريات للجيش تنتشر في البداوي.. ما السبب؟
lebanon 24
17/05/2025 18:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:58 | 2025-05-17
11:31 | 2025-05-17
11:23 | 2025-05-17
11:01 | 2025-05-17
10:58 | 2025-05-17
10:55 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24