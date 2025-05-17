Advertisement

لبنان

إطلاق مبادرة صندوق التضامن العربي لإعمار لبنان وغزة

Lebanon 24
17-05-2025 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1361874-638831014112180648.jpg
Doc-P-1361874-638831014112180648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
 
 
وقال السوداني: "سنكون أول المشاركين فيه".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: نطلق مبادرة صندوق التضامن العربي لإعمار غزة ولبنان بإشراف الجامعة العربية وسنكون أول المشاركين فيه
lebanon 24
17/05/2025 18:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: مبادرة السعودية وقطر تسهل تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي والإعمار
lebanon 24
17/05/2025 18:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: بوتين لم يحترم مبادرة الرئيس ترمب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
lebanon 24
17/05/2025 18:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
علي شمخاني المستشار السياسي للمرشد الإيراني: جبهة المقاومة مزدهرة من لبنان وغزة إلى العراق وصنعاء أصبحت تمتلك المبادرة أيضاً
lebanon 24
17/05/2025 18:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:58 | 2025-05-17
11:31 | 2025-05-17
11:23 | 2025-05-17
11:01 | 2025-05-17
10:58 | 2025-05-17
10:55 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24