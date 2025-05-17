في حالات.. البحث عن مواطن اختفى أثناء "اصطياد السمك"!

تنفذ وحدة الإنقاذ البحري التابعة للدفاع المدني أعمال مسح شامل لشاطئ حالات بحثا عن المواطن "ز.م" الذي فقد أثناء ممارسته هواية الغطس وصيد السمك في المحلة المذكورة.

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ووفقاً للوكالة ، فإن المواطن ما زال مفقوداً حتى الساعة.