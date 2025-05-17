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لبنان
في حالات.. البحث عن مواطن اختفى أثناء "اصطياد السمك"!
Lebanon 24
17-05-2025
|
11:51
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تنفذ وحدة الإنقاذ البحري التابعة للدفاع المدني أعمال مسح شامل لشاطئ حالات بحثا عن المواطن "ز.م" الذي فقد أثناء ممارسته هواية الغطس وصيد السمك في المحلة المذكورة.
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ووفقاً للوكالة
الوطنية للإعلام
، فإن المواطن ما زال مفقوداً حتى الساعة.
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