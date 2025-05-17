الحرارة والقصف الإسرائيلي يشعلان لبنان.. 72 حريقًا في يوم واحد والدفاع المدني يستنفر (صور)

اندلعت عشرات الحرائق اليوم في مختلف المناطق ، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة، والرياح الخماسينية، إلى جانب القصف المتواصل بالقنابل الفوسفورية على عدد من البلدات الجنوبية، ما ساهم في تسارع انتشار النيران وامتدادها إلى المناطق السكنية والزراعية.وأفادت في بيان أن وحداتها نفذت 72 مهمة إطفاء حتى ساعات المساء، شملت 63 حريقًا في أعشاب يابسة وأحراج، بالإضافة إلى حرائق في منازل ومحال تجارية وسيارات ومولدات كهربائية، وبناية سكنية وعدد من الخيم.

وجاء هذا التحرك بتوجيه من والبلديات أحمد ، ومتابعة مباشرة من للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، حيث استُنفرت جميع وحدات الإطفاء منذ الصباح.وشملت الحرائق مناطق واسعة من (كفرمتى، بيصور، بعذران، دير دوريت، عرمون، بشامون، بعقلين، وضهر الوحش)، وامتدت إلى المتن وبيروت (الفنار والمنصورية)، كما اندلعت النيران في حديدات (جبيل) وكفور العربة (البترون).وفي ، سجلت حرائق في بلدات السويسة، الجديدة، وببنين، عملت فرق الدفاع المدني على منع وصولها إلى المناطق المأهولة. أما في جرد نيحا – ، فاندلع حريق واسع في الأحراج.وفي الجنوب، تسببت القنابل الفوسفورية بحرائق في أحراج مركبا، حولا، وطلوسة، إضافة إلى حريق ضخم في مستودع ببلدة ، تدخلت فرق الدفاع المدني لمنع تمدده إلى المنازل المجاورة.كما أخمدت الفرق حرائق في مناطق طيرفلسيه – الزرارية، أنصارية، دبعال، ، والطويري.وختامًا، دعت للدفاع المدني المواطنين إلى التقيّد بإجراءات السلامة والامتناع التام عن إشعال النيران في الأعشاب أو المناطق الحرجية، مطالبة بالإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر الاتصال بالرقم 125 أو عبر على الرقم 70192693.