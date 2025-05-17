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لبنان
الحرارة والقصف الإسرائيلي يشعلان لبنان.. 72 حريقًا في يوم واحد والدفاع المدني يستنفر (صور)
Lebanon 24
17-05-2025
|
11:46
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اندلعت عشرات الحرائق اليوم في مختلف المناطق
اللبنانية
، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة، والرياح الخماسينية، إلى جانب القصف
الإسرائيلي
المتواصل بالقنابل الفوسفورية على عدد من البلدات الجنوبية، ما ساهم في تسارع انتشار النيران وامتدادها إلى المناطق السكنية والزراعية.
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وأفادت
المديرية العامة للدفاع المدني
في بيان أن وحداتها نفذت 72 مهمة إطفاء حتى ساعات المساء، شملت 63 حريقًا في أعشاب يابسة وأحراج، بالإضافة إلى حرائق في منازل ومحال تجارية وسيارات ومولدات كهربائية، وبناية سكنية وعدد من الخيم.
وجاء هذا التحرك بتوجيه من
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
، ومتابعة مباشرة من
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، حيث استُنفرت جميع وحدات الإطفاء منذ الصباح.
وشملت الحرائق مناطق واسعة من
جبل لبنان
(كفرمتى، بيصور، بعذران، دير دوريت، عرمون، بشامون، بعقلين، وضهر الوحش)، وامتدت إلى المتن وبيروت (الفنار والمنصورية)، كما اندلعت النيران في حديدات (جبيل) وكفور العربة (البترون).
وفي
عكار
، سجلت حرائق في بلدات السويسة، الجديدة، وببنين، عملت فرق الدفاع المدني على منع وصولها إلى المناطق المأهولة. أما في جرد نيحا –
البقاع
، فاندلع حريق واسع في الأحراج.
وفي الجنوب، تسببت القنابل الفوسفورية
الإسرائيلية
بحرائق في أحراج مركبا، حولا، وطلوسة، إضافة إلى حريق ضخم في مستودع ببلدة
عيتا الشعب
، تدخلت فرق الدفاع المدني لمنع تمدده إلى المنازل المجاورة.
كما أخمدت الفرق حرائق في مناطق طيرفلسيه – الزرارية، أنصارية، دبعال،
جويا
، والطويري.
وختامًا، دعت
المديرية العامة
للدفاع المدني المواطنين إلى التقيّد بإجراءات السلامة والامتناع التام عن إشعال النيران في الأعشاب أو المناطق الحرجية، مطالبة بالإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر الاتصال بالرقم 125 أو عبر
واتساب
على الرقم 70192693.
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