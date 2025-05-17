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لبنان

آخر خبر عن أزمة "مندوبي الهرمل".. هذا ما تقرّر بشأن القائمقام

Lebanon 24
17-05-2025 | 12:14
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أفادت معلومات "لبنان24" بأن المديرية العامة لأمن الدولة، أخلت سبيل قائمقام الهرمل طلال قطايا وذلك إثر توقيفه والتحقيق معه على خلفية فقدان حوالى 500 تصريح عائد لمندوبين مسجلين للمشاركة في الإنتخابات البلدية والاختيارية التي ستُقام في البقاع غداً.
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وأشارت المصادر إلى أنه بناء لإشارة النائب العام التمييزي في البقاع مُنيف بركات، جرى إخلاء سبيل قطايا حفاظاً على سير العملية الإنتخابية.
 
وكان قضاء الهرمل شهد اليوم السبت بلبلة إثر أزمة "تصاريح المندوبين"، الأمر الذي دفع بمحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لفتح تحقيق عاجل، وذلك بمواكبة ومتابعة من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.

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