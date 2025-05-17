آخر خبر عن أزمة "مندوبي الهرمل".. هذا ما تقرّر بشأن القائمقام

أفادت معلومات " " بأن ، أخلت سبيل قائمقام قطايا وذلك إثر توقيفه والتحقيق معه على خلفية فقدان حوالى 500 تصريح عائد لمندوبين مسجلين للمشاركة في الإنتخابات البلدية والاختيارية التي ستُقام في غداً.

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وأشارت المصادر إلى أنه بناء لإشارة التمييزي في البقاع مُنيف ، جرى إخلاء سبيل قطايا حفاظاً على سير العملية الإنتخابية.

وكان قضاء شهد اليوم السبت بلبلة إثر أزمة "تصاريح المندوبين"، الأمر الذي دفع بمحافظ لفتح تحقيق عاجل، وذلك بمواكبة ومتابعة من والبلديات .