حادث مروّع في البقاع الغربي.. قتيل و 5 جرحى!

وقع حادث سير مروّع العام التي تربط بين بلدتي جب جنين وكفريّا في الغربي ما أدى إلى سقوط قتيل و 5 جرحى بينها حالات حرجة.

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وحضرت على الفور فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر، إلى المكان المذكور حيث تم نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.