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لبنان

حادث مروّع في البقاع الغربي.. قتيل و 5 جرحى!

Lebanon 24
17-05-2025 | 13:01
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وقع حادث سير مروّع على الطريق العام التي تربط بين بلدتي جب جنين وكفريّا في قضاء البقاع الغربي  ما أدى إلى سقوط قتيل  و 5 جرحى بينها حالات حرجة.
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وحضرت على الفور فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر، إلى المكان المذكور حيث تم نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.
 
 
 
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