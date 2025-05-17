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لبنان

جنبلاط: لتحقيق التوازن الوطني وبيروت عاصمة كل اللبنانيين

Lebanon 24
17-05-2025 | 13:17
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هنأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، "الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية"، مثمناً الروح الوفاقية التي سادت الاستحقاق.
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واعتبر جنبلاط أن تلك الوفاقية عكست إيمان المواطنين العميق وخاصة الشباب والمرأة منهم بأهمية العمل البلدي ودوره الاساسي في تعزيز التنمية المحلية، من خلال العمل الجادّ والدؤوب، لمصلحة بلداتهم واهلهم، لجعلها نموذجاً للتنظيم والتطوير".
 

ونوّه جنبلاط خلال لقائه عددا من المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة في قصر المختارة ضمن استقبالات السبت، بالقرى والبلدات التي حرصت على تحقيق التوازن الوطني خاصة في الجبل، "حفاظا على روح المصالحة والعيش المشترك"، متمنيا ان "ينسحب الحرص ذاته على باقي المناطق وخاصة مدينة بيروت، التي تبقى عاصمة كل اللبنانيين وحاضنة مكوّنات الوطن".
 
كذلك، هنأ وزارة الداخلية وادارات الدولة المعنية واجهزة الامن على اختلافها، "لحسن تنفيذ القرارات، وانجاز المرحلتين الانتخابيتين المتبقيتين بذات الروحية والتوجهات".
 
ومن المجالس البلدية والاختيارية التي التقاها جنبلاط: مدينة عاليه برئاسة وجدي مراد، سوق الغرب برئاسة القائمقام السابق جورج صليبي، غريفة برئاسة نزار ابو حمدان، عماطور برئاسة عبد الله عبد الصمد، كفرنبرخ برئاسة وليد بو غانم مع وفد كبير من اهالي البلدة والمخاتير: حسام ابو عباس، رفعت البتديني وفادي فارس، معصريتي مع المختار ايمن الصايغ مع وفد من الاهالي.
 
كذلك التقى جنبلاط وفداً من هيئة الخدمات الإجتماعية في اقليم الخروب، ضمّ نائب رئيس الهيئة منير السيد وأمين السر المحامي محمد يوسف شمس الدين والأعضاء، لشكره على دعمه الهيئة، ورعاية قصر المختارة لها منذ التأسيس، وقدّم الوفد للنائب جنبلاط درعا تقديرية كعربون وفاء. وتم البحث في التحضيرات اللازمة للحفل التأبيني لرئيس الهيئة المحامي المرحوم نبيل مشموشي فور انجاز التحضيرات.
 
أيضاً، عرض جنبلاط مطالب خدماتية وعامة مع وفود من بلدة بعذران، كفرحيم، لجنة المدرسة الرسمية في الخريبة الشوف لدعمها، جمعية التنمية للإنسان والبيئة DPNA (شبكة البيئة والمناخ)، الضابطة الجمركية، آل فاعور في حاصبيا وسيدات جمعية عين وزين الخيرية، وذلك بحضور النائبين بلال عبد الله وهادي ابو الحسن، النائب السابق علاء ترو، امين السر العام ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
 
 
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