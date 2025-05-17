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لبنان
جديد الإنتخابات.. لوائح "التنمية والوفاء" تفوز بالتزكية في مناطق جنوبية وبقاعية
Lebanon 24
17-05-2025
|
13:35
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فازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة
القصر
البقاعية بالتزكية، وذلك خلال
الانتخابات البلدية
والاختيارية.
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وتنضم القصر إلى بلدات أخرى شهدت فوز لوائح "التنمية والوفاء" بالتزكية والبالغ عددها حتى الآن 19 من أصل 76 بلدة في قضاء
بعلبك
.
وفي الجنوب، فازت لائحة "التنمية والوفاء" بالتزكية في بلدات
خربة سلم
، مارون الراس وطلوسة، فيما فاز 12 مُرشحاً في
جزين
بالتزكية أيضاً وهم:
1-
علي أحمد
الضيقة
2-
علي محمد الضيقة
3- ركان علي الضيقة
4-
حسين علي
الضيقة
5- رشاد
محمود برو
6- علي ملحم هدوان
7-
عباس محمد
الشاويش
8- هشام احمد الضيقة
9- غسان علي الضيقة
10-
محمد عزت
الضيقة
11- عبير عصمت صالح
12- مها
حيدر
الضيقة
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