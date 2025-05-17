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لبنان

جديد الإنتخابات.. لوائح "التنمية والوفاء" تفوز بالتزكية في مناطق جنوبية وبقاعية

Lebanon 24
17-05-2025 | 13:35
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فازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة القصر البقاعية بالتزكية، وذلك خلال الانتخابات البلدية والاختيارية.
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وتنضم القصر إلى بلدات أخرى شهدت فوز لوائح "التنمية والوفاء" بالتزكية والبالغ عددها حتى الآن 19 من أصل 76 بلدة في قضاء بعلبك.
 
وفي الجنوب، فازت لائحة "التنمية والوفاء" بالتزكية في بلدات خربة سلم، مارون الراس وطلوسة، فيما فاز 12 مُرشحاً في جزين بالتزكية أيضاً وهم:
 
1- علي أحمد الضيقة
2- علي محمد الضيقة
3- ركان علي الضيقة
4- حسين علي الضيقة
5- رشاد محمود برو
6- علي ملحم هدوان
7- عباس محمد الشاويش
8- هشام احمد الضيقة
9- غسان علي الضيقة
10- محمد عزت الضيقة
11- عبير عصمت صالح
12- مها حيدر الضيقة
 
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