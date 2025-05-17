جديد الإنتخابات.. لوائح "التنمية والوفاء" تفوز بالتزكية في مناطق جنوبية وبقاعية

فازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة البقاعية بالتزكية، وذلك خلال والاختيارية.

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وتنضم القصر إلى بلدات أخرى شهدت فوز لوائح "التنمية والوفاء" بالتزكية والبالغ عددها حتى الآن 19 من أصل 76 بلدة في قضاء .

وفي الجنوب، فازت لائحة "التنمية والوفاء" بالتزكية في بلدات ، مارون الراس وطلوسة، فيما فاز 12 مُرشحاً في بالتزكية أيضاً وهم: