في زحلة.. 6 مخاتير يفوزون بالتزكية عشية الانتخابات

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنَّ 6 مخاتير فازوا بالتزكية في ، مشيراً إلى أنَّ العدد الإجمالي للمقاعد الاختيارية هو 16.

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وقالت القناة إن 5 بلديات فازت بالتزكية في وهي دير ، ماسا، حوش موسى، حوش حالا، وشهابية الفاعور.