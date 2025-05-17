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لبنان

كم بلدية فازت بالتزكية في بعلبك الهرمل؟ إليكم الرقم

Lebanon 24
17-05-2025 | 15:03
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أن 24 بلدية فازت بالتزكية في قضاء بعلبك الهرمل.
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وفي وقتٍ هذا المساء، قالت القناة إن 6 مخاتير فازوا بالتزكية في مدينة زحلة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمقاعد الاختيارية هو 16.
 
وقالت القناة إن 5 بلديات فازت بالتزكية في قضاء زحلة وهي دير الغزال، ماسا، عنجر حوش موسى، رياق حوش حالا، وشهابية الفاعور.
 
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