كم بلدية فازت بالتزكية في بعلبك الهرمل؟ إليكم الرقم

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أن 24 بلدية فازت بالتزكية في قضاء .

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وفي وقتٍ ، قالت القناة إن 6 مخاتير فازوا بالتزكية في ، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمقاعد الاختيارية هو 16.