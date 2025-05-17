Advertisement

لبنان

قبيل انتخابات الغد.. نداء من دار الفتوى في البقاع

Lebanon 24
17-05-2025 | 15:28
A-
A+
Doc-P-1361967-638831178250698003.jpg
Doc-P-1361967-638831178250698003.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت دار الفتوى في البقاع في بيان، أنها "تتابع باهتمام بالغ الاستعدادات الجارية للانتخابات البلدية المقررة في البقاع"، مؤكدة "أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تُعد فرصةً لتجديد الثقة بين المواطنين وممثليهم، وتعزيز المشاركة في صنع القرار المحلي بما يخدم المصلحة العامة".
Advertisement
 
 
وبهذه المناسبة يهم دار الفتوى أن تبين الأمور الآتية: 
 
1- الحث على المشاركة الإيجابية:

- تؤكد دار الفتوى على وجوب المشاركة الواعية في الانتخابات .


2- التحذير من المخالفات: 

- تحذر دار الفتوى من أي ممارسات تخالف القانون أو تهدد الأمن مثل الضغط على الناخبين أو التلاعب بإرادتهم . 

- استعمال الرشاوى بين الموطنين. 

- استخدام السلاح أو التهديد به.  

- التحريض على العنف أو الفتنة.  

 
3- ضوابط خاصة بالاحتفال : 

- في حال حصول احتفالات، يجب أن تكون:  

- **خالية من المخالفات الأمنية** (مثل إطلاق العيارات النارية والتي نؤكد على حرمتها وتجريم من يقوم بها).  

- المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة .

- ألا تكون محتوية على أي مظاهر فتنة أو خلاف بين الطوائف والمذاهب والعائلات .

 
4- دعوة للتعاون الأمني :

- تدعو دار الفتوى الجميع إلى التعاون مع القوى الأمنية، وعدم عرقلة عملها، والتبليغ عن أي مخالفات قد تهدد السلم الأهلي.  

ختاماً : تؤكد دار الفتوى في البقاع أن الانتخابات البلدية مسؤولية وطنية، وتدعو الجميع إلى:  

- احترام نتائج الانتخابات، والقبول بالخيار الديمقراطي.  

- المحافظة على بقاء الأرحام موصولة وأن لا تكون الانتخابات سببا لقطيعة الأرحام. 

- الحفاظ على الوحدة الوطنية".
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية من دار الفتوى: مسعى التوافق مستمر لانتخابات بيروت
lebanon 24
18/05/2025 05:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان من دار الفتوى: لاحترام الشفافية في الانتخابات البلدية والاختيارية
lebanon 24
18/05/2025 05:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميل من دار الفتوى: اتعهد معالجة موضوع الشراكة والتمثيل
lebanon 24
18/05/2025 05:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة من دار الفتوى: نعد بخطوات ملموسة في الاستشفاء والدواء
lebanon 24
18/05/2025 05:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-05-17
16:53 | 2025-05-17
16:18 | 2025-05-17
16:00 | 2025-05-17
15:09 | 2025-05-17
15:03 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24