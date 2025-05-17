فازت بالتزكية بلديات عدة في والبقاع ، وذلك قبيل أسبوع من انطلاق والاختيارية في وتحديداً يوم 24 أيار الجاري.

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وفي ما يلي قائمة بمناطق تلك البلديات الفائزة:

بلديات فازت بالتزكية حتى الآن:

:

- بستيات

- الزلوطية

- نفاخية

- الكنيسة

- الحنية

- دير قانون راس

- وادي جيلو

- دبعال

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- طورا

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- ىبافليه



قضاء :

- خربة سلم ⁠

- عيتا الجبل

- الغندورية

- الطيري

قضاء :

- بني

-

- تولين

- رب ثلاثين

- عدشيت

- طلوسة

قضاء :

- كفرصير

- قاقعية

-

- سيناي

- عزة

قضاء :

- كوثرية السياد

- عدوسية

- ارزاي

- قناريت

:

- قليا

-

- بعلول

- الخيارة

- زلايا

- لالا

-

- السلطان يعقوب