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لبنان

في الجنوب والبقاع الغربي.. هذه البلديات فازت بـ"التزكية"

Lebanon 24
17-05-2025 | 16:18
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فازت بالتزكية بلديات عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي، وذلك قبيل أسبوع من انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب وتحديداً يوم 24 أيار الجاري.
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وفي ما يلي قائمة بمناطق تلك البلديات الفائزة:
 
 
بلديات فازت بالتزكية حتى الآن: 
 
 
- بستيات
- الزلوطية
- نفاخية
- الكنيسة
- الحنية
- دير قانون راس العين
- وادي جيلو
- دبعال
- علما الشعب
- طورا
- الجبين
- ىبافليه

قضاء بنت جبيل
 
- خربة سلم ⁠
- عيتا الجبل
- الغندورية
- الطيري
قضاء مرجعيون
- بني حيان
- ميس الجبل
- تولين
- رب ثلاثين
- عدشيت القصير
- طلوسة
 
قضاء النبطية
 
- كفرصير
- قاقعية الجسر
- زبدين
- سيناي
- عزة
قضاء صيدا:
 
- كوثرية السياد
- عدوسية 
- ارزاي
- قناريت
 
 
 
- قليا 
- بعلول
- الخيارة
- زلايا
- لالا
- السلطان يعقوب 
 
 
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