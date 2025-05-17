أنشطة عديدة.. فعاليات اليوم الثالث لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب

حفل اليوم الثالث من فعاليات معرض العربي الدولي للكتاب الـ66 بالعديد من الندوات، كان أبرزها ندوة من تنظيم من النادي الثقافي العربي ومنصة "عروبة" بعنوان "الاتحاد العربي: رؤية، مسار، معوقات وآفاق"، كما شهدت أجنحة المعرض سلسلة من حفلات تواقيع الكتب، إلى جانب النشاط الترفيهي الخاص بالأطفال، وزيارات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس الذين وصل عددهم اليوم إلى حوالي 1000 طالب من 22 مدرسة ومعهد وجامعة، وجمعيات كشفية من مناطق مختلفة من بيروت والجنوب وجبل والشمال والبقاع، إضافة إلى عدد كبير من الزوار.

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الاتحاد العربي



نظم من النادي الثقافي العربي ومنصة "عروبة" ندوة بعنوان "الاتحاد العربي: رؤية، مسار، معوقات وآفاق، شارك فيها كل من الدكتور مدحت نافع (أكاديمي وخبير اقتصادي مصري) والأستاذ أياس كاتب وباحث ومترجم متخصص في الشوؤن الإقتصادية، بحضور حشد من الشخصيات والمهتمين يتقدمهم الرئيس السنيورة ورئيسة النادي الثقافي العربي السيدة سلوى السنيورة بعاصيري. نظم من النادي الثقافي العربي ومنصة "عروبة" ندوة بعنوان "الاتحاد العربي: رؤية، مسار، معوقات وآفاق، شارك فيها كل من الدكتور مدحت نافع (أكاديمي وخبير اقتصادي مصري) والأستاذ أياس كاتب وباحث ومترجم متخصص في الشوؤن الإقتصادية، بحضور حشد من الشخصيات والمهتمين يتقدمهم الرئيس السنيورة ورئيسة النادي الثقافي العربي السيدة سلوى السنيورة بعاصيري.

وفي مداخلة له، أشارالرئيس فؤاد السنيورة إلى أن "أساس العمل العربي المشترك هو ربط المصالح الاقتصادية بين الدول"، مستعرضا محاولتين تاريخيتين تم إفشالهما: الأولى في نهاية الثلاثينيات لربط ، ولبنان بخط أنابيب نفط، والثانية في نهاية الأربعينيات لربط ، ، سوريا ولبنان بخط مماثل.



وأوضح أن "القوى المستعمِرة ومن ثم الدول (المتحررة) عمدت إلى تدميرهذه المشاريع". كما أشار "إلى خسائر كبيرة ناجمة عن إقفال الحدود بين المغرب، الجزائر وتونس، حيث يقدر أن فتحها قد يزيد دخل كل من الدول الثلاث بنسبة 2% على الأقل".



وشدد على ضرورة ترجمة خطاب "العلاقات الوثيقة" إلى مشاريع ذات منافع ملموسة، معتبرا أن "دول مجلس التعاون تقدم نموذجا ناجحا للتكامل من خلال التبادل التجاري، العمالة، والتواصل".



وعبر عن أمله في أن "تؤدي التغيرات العميقة التي تمر بها المنطقة، رغم أنها لا تزال مضرجة بالدماء، إلى نشوء عقلية عربية جديدة تتبنى منطق التعاون الحقيقي بدلا من الشعارات".





السينما قبل وبعد عام 1975



الى ذلك، نظم النادي الثقافي العربي ندوة بعنوان "السينما اللبنانية: صمود وتجدد عبر الأجيال"، أدارها الناشر والكاتب سليمان بختي، بمشاركة عدد من رواد السينما اللبنانية والمؤرخين والمبدعين، لاسترجاع تاريخ هذا الفن وتجسيد تحدياته وإنجازاته، بحضور الرئيس السنيورة ورئيسة النادي سلوى السنيورة بعاصيري، وحشد من المهتمين بالسينما اللبنانية.





خباز يعيد الحياة إلى خشبة المسرح



وأقيمت أمسية ثقافية خاصة ضمن فعاليات المعرض عبارة عن لقاء حواري مع الفنان جورج خباز، حيث غصت القاعة بالرواد والحضور من كل الأطياف والأعمار والأجيال، الذين اعربوا عن حبهم لأعمال خباز.



أدار الأمسية المخرج اللبناني إميل شاهين حيث قدم خباز للجمهور المتعطش للثقافة والفن قراءة شاملة لتجربته الممتدة في عالم المسرح والتلفزيون، مع تسليط الضوء على الإبداع وأهمية التعليم الفني في تنشئة الأجيال الجديدة".





صراع الهويات والجدل التاريخي



نظم دار المقاصد ندوة بعنوان "صراع الهويات والجدل التاريخي"، وأدارها الصحافي امين قمورية، وشارك فيها كل من الدكتورعامر جلول والدكتور محمد خير فرج والدكتورنمر فريحة، كما سلط الضوء على ان "غزة اليوم تحترق بسبب الخلافات، ويجب حل هذه الخلافات بأسرع وقت".





تفكك الدول



ونظمت منشورات الحلبي الحقوقية ندوة بعنوان "تفكك الدول" للمؤلف الدكتور زياد ضاهر، وأدارها الكاتب الدكتور يقظان التقي، بمشاركة كل من البروفيسورعادل ، البروفيسورمحمد عبدالله، والمؤلف ضاهر.





أنا لم أستسلم



وتحت عنوان "أنا لم أستسلم"، نظمت مؤسسة "أنت أخي" بالتعاون مع دارالمشرق ندوة تمحورت حول كتاب "كلمة على ورق"الذي يحمل شعار "أنا لم أستسلم"، شارك فيها الإعلامية ماغي عون، مؤلف الكتاب غسان جبرا، رئيسة ومديرة مؤسسة "أنت أخي" رولا نجم، ومديرعام دارالمشرق الأب داني يونس اليسوعي.





نشاط ترفيهي للأطفال

وفي اليوم الثالث من فعاليات معرض بيروت العربي والدولي للكتاب – بنسخته السادسة والستين، غصت قاعة النشاطات المخصصة للأطفال بالعشرات من طلاب المدارس ورياض الأطفال، الذين تفاعلوا بحماس مع عرضين مسرحيين مميزين قدمتهما الكاتبة المتخصصة بأدب الطفل ماري مطر.



الأول بعنوان "صديقتي الشجرة"، هو مسرحية دمى بيئية قدمت بأسلوب "الماريونيت"، حيث رافق الأطفال قصة صداقة دافئة بين طفلة وشجرة، تعلمت من خلالها أهمية الاعتناء بالطبيعة والنباتات.

العرض التفاعلي الملون جذب الأطفال بصريا وفكريا، وحرك فيهم مشاعر البهجة والوعي البيئي، من خلال الديكور الزاهي والرسائل المباشرة والبسيطة.



تلا العرض البيئي، مسرحية ثانية بعنوان "الديك والقمحة"، تناولت بطريقة ممتعة أهمية الغذاء للطفل، وقيمة الزراعة وموسم القمح. وقد عبر الأطفال عن إعجابهم بالنصوص وبالشخصيات المصممة ببراعة ومحببة.



تواقيع الكتب



‎وشهد اليوم الثالث حفلات تواقيع لعدد من الكتب، فيما من المنتظر أن يشهد يوم غد الأحد سلسلة من الأنشطة وتواقيع كتب أيضاً.