"صندوق انتخابي مكسور".. هذا ما كشفه وزير الداخلية بحضور سلام

زار رئيس الحكومة المركزية للانتخابات البلدية والاختيارية في ، وذلك بحضور وزيري الداخلية والدفاع .

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وفي تصريحٍ له، قال إنَّ "العملية انطلقت في كافة الأقلام في والبقاع وما من إشكالات أمنية وتم تأمين بعض النواقص".

وأوضح أن هناك قلم واحد تعرقلت فيه عملية بدء الإقتراع وذلك بعدما تبين أن الصندوق الموجود مكوسر، والعمل جرى على تأمين صندوق بديل.

بدوره، قال سلام: "تأكّدت من جهوزية غرفة العمليات في وزارة الداخلية ويهمّنا سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها وحيادية الحكومة".

وتابع: "هناك شكاوى إدارية ولكن ما من شكاوى على القوى المشرفة على هذه الانتخابات، وأدعو كل أهالي للإدلاء بصوتهم واختيار أي بيروت يريدون وأنا أثق أنّهم سيضمنون تمثيل الجميع في ".

وأردف: "الأسبوع الماضي شهد مجموعة من الأخطاء منها إطلاق النار والرشاوى وأخطاء إدارية، وقد تعلّمنا منها وستكون الانتخابات اليوم جيدة في بيروت والبقاع".

وختم: "أنا اثق أن سيضمنون تمثيل الجميع في المجلس البلدي وهكذا اعتدنا أن بيروت مدينة حاضنة للجميع".