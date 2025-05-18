"طلب مسيحي" من "حزب الله"

طلب طرف سياسي بارز من " " عدم التدخل في في لعدم التأثير على نتيجة التنافس المسيحي في المدينة خصوصاً أن المعركة "عالمنخار".

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وأشارت مصادر مطلعة إلى أنَّ "حزب الله" لم يُعطِ أي إجابة حول هذا الموضوع، في ظل غموض كبير يلف مسألة قرار " " لجهة دعم هذه اللائحة أو تلك.

ورأت المصادر أن الحزب لا يريد استفزاز ، لكنه في الوقت نفسه لا يريد ان يظهر كأنه طارئ على المدينة لأنه في صلب النسيج الزحلاوي.