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لبنان

"طلب مسيحي" من "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-05-2025 | 01:15
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طلب طرف سياسي مسيحي بارز من "حزب الله" عدم التدخل في الانتخابات البلدية في زحلة لعدم التأثير على نتيجة التنافس المسيحي في المدينة خصوصاً أن المعركة "عالمنخار".
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وأشارت مصادر مطلعة إلى أنَّ "حزب الله" لم يُعطِ أي إجابة حول هذا الموضوع، في ظل غموض كبير يلف مسألة قرار "الثنائي الشيعي" لجهة دعم هذه اللائحة أو تلك.
 
ورأت المصادر أن الحزب لا يريد استفزاز الأحزاب المسيحية، لكنه في الوقت نفسه لا يريد ان يظهر كأنه طارئ على المدينة لأنه في صلب النسيج الزحلاوي.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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