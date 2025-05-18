Advertisement

لبنان

"صراع يهدد لائحة".. رسائل لـ"التشطيب" في بيروت!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-05-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1362073-638831528185881496.jpg
Doc-P-1362073-638831528185881496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التوجيهات التي أطلقها "الثنائي الشيعي" للناخبين في بيروت والبقاع لوجوب الإلتزام بـ"عدم التشطيب" خلال الإنتخابات اليوم، لم تُترجم واقعاً لدى الكثيرين بل ارتبطت حُكماً بمزاجٍ شعبي يرفض"التحالف المرحلي" بين الأطراف السياسية المتصارعة لاسيما في بيروت.
Advertisement
 
ما ظهر هو أن أطرافاً من جمهور "حزب الله" بدأت بتوجيه رسائل تدعو إلى "شطب القوات اللبنانية"، والأمرُ نفسه فعله مناصرون تابعون للأخيرة، ما يعني أن الالتزام بالتوجيهات لن يكونَ فعلياً، وأنَّ اجتماع "الأضداد" بهذا الشكل سيكونُ غير مُرحب به من المناصرين بشكل خاص لاسيما من الطرفين.
 
وتتحدث مصادر مواكبة للانتخابات في بيروت عن أنَّ "التشطيب" سيقول كلمته ضمن اللائحة الواحدة، مرجحة تكرار موجة "اللوائح المُشكلة" وبكثرة مثلما حصل في جبل لبنان قبل أسبوعين.
 
وأوضحت المصادر أنَّ الجبهة الإنتخابية البيروتية تختلف عن البقاع الذي لا يشهد بأسره معارك حامية في ظلّ اتجاه بلديات ومخاتير نحو التزكية، وأضافت: "في العاصمة، هناك معركة تحمل 3 أوجه: معركة إثبات التحالف السياسي الذي لا يُقنع الجميع، معركة أطراف المجتمع المدني التي تسود حولها تساؤلات، ومعركة الأكثرية الصامتة التي ستذهب للتصويت بشكل مستقل من دون إملاءات".
 
وتختم المصادر بالقول: "معركة بيروت ستكون حامية جداً وستحمل مفاجآت، في حين أن البلوكات الحزبية ستقول كلمتها لكن الرهان يبقى على رفع نسبة الإقتراع التي قد لا تكونُ عالية وقد لا تتجاوز بمجموعها الـ45%".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بيروت بلا ضامن للشراكة وإطلاق "لائحة بيروت تجمعنا"
lebanon 24
18/05/2025 15:19:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نواب بيروت يدعمون اللوائح التنافسية ولوائح "المستقبل" يدوية
lebanon 24
18/05/2025 15:19:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "بيروت بتحبك" من ملعب قصقص
lebanon 24
18/05/2025 15:19:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشح عن لائحة "بيروت بتجمعنا" اسكندر بريدي: نعمل من أجل وحدة العاصمة
lebanon 24
18/05/2025 15:19:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

بلديات 2025

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:08 | 2025-05-18
05:05 | 2025-05-18
08:13 | 2025-05-18
08:03 | 2025-05-18
07:57 | 2025-05-18
07:53 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24