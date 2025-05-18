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لبنان

بين المصنع اللبناني ودمشق.. "مشهد أمني لافت"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-05-2025 | 02:15
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لاحظ لبنانيون تنقلوا بين لبنان وسوريا مؤخراً، وجود تعزيزات أمنية سورية على الخط بين المصنع اللبناني ودمشق، ما يُشير إلى وجود تبدلات على الصعيد الأمني لم تكن قائمة قبل أشهر وتحديداً بعد سقوط النظام السوري السابق خلال شهر كانون الأول الماضي.
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وتلفت المصادر إلى أنَّ حركة الانتقال سهلة جداً ولا عوائق تُذكر، مشيرة إلى أنَّ هذه الإجراءات تُرسي أمناً ظاهراً على الطريق الدولية لاسيما بعد بروز حالات اعتداء طالت سيارات للمدنيين بين سوريا ولبنان.
 
 
وأوضحت المصادر أنَّ الرحلات بين لبنان وسوريا ما زالت مستمرة على نحو متزايد، موضحة أنَّ معظم منظمي تلك الرحلات يفضلون العودة خلال ساعات النهار إلى لبنان وليس خلال فترات الليل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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