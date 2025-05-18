200 مليون دولار ينتظرها لبنان.. كيف سيحصل عليها؟

قالت مصادر اقتصادية لـ" " إن رفع عن سينعكس حركة اقتصادية بمعدل 200 مليون دولار، مشيراً إلى أنّ هذا الرقم سيأتي من خطوات أساسية ستتخذ نتيجة رفع العقوبات، ما يُمثل انتعاشة ضرورية.

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وأوضح التقرير أنَّ ميزان المدفوعات في سيعتدل أيضاً، مشيراً إلى أنَّ دخول أموال ومساعدات سيعزز ذاك الميزان الذي يشهد منحى سلبياً.