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لبنان

200 مليون دولار ينتظرها لبنان.. كيف سيحصل عليها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-05-2025 | 03:15
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قالت مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" إن رفع العقوبات عن سوريا سينعكس حركة اقتصادية بمعدل 200 مليون دولار، مشيراً إلى أنّ هذا الرقم سيأتي من خطوات أساسية ستتخذ نتيجة رفع العقوبات، ما يُمثل انتعاشة ضرورية.
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وأوضح التقرير أنَّ ميزان المدفوعات في لبنان سيعتدل أيضاً، مشيراً إلى أنَّ دخول أموال ومساعدات سيعزز ذاك الميزان الذي يشهد منحى سلبياً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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