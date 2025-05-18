وزير الثقافة: المتحف الوطني بداية لثراء المتاحف اللبنانية

كتب الدكتور على حسابه عبر منصة "اكس" لمناسبة يوم المتاحف العالمي الذي يصادف اليوم : "يوم المتاحف العالمي، يوم الولوج المجاني للجميع الى متاحف الثرية بدءاً بالمتحف الوطني العظيم".

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