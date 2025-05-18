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لبنان

وزير الثقافة: المتحف الوطني بداية لثراء المتاحف اللبنانية

Lebanon 24
18-05-2025 | 01:49
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كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على حسابه عبر منصة "اكس" لمناسبة يوم المتاحف العالمي الذي  يصادف اليوم : "يوم المتاحف العالمي، يوم الولوج المجاني للجميع الى متاحف لبنان الثرية بدءاً بالمتحف الوطني العظيم".
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