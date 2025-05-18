رصد نادر لسلاحف ضخمة الرأس على شاطئ المنصوري… وحماية فورية للعش

Advertisement

رصد فريق حماية السلاحف البحرية في أول، عش للسلاحف البحرية من نوع ضخمة الرأس (Caretta caretta) على في الجنوب، وتم تأمين الحماية للعش وفقاً للمعايير المعتمدة.ويُعد هذا الحدث إعلاناً رسمياً عن انطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية في لهذا العام.ودعت الناشطة فاديا جمعة من فريق حماية السلاحف في حمى ، إلى "احترام حرمة الشاطئ والحفاظ على نظافته والتقيد بعدم استعمال الأضواء ليلاً، وعدم إشعال النيران، والامتناع عن رمي النفايات، والتقيد بقانون الصيد البحري لجهة عدم استعمال الديناميت خاصة، حماية لهذا البيئي الحساس على طول ". وشددت على "أهمية التعاون مع والزوار من أجل التبليغ عن أي حال تعشيش أو فقس سلاحف بحرية على امتداد الشاطئ اللبناني، عبر التواصل مع الفريق المختص على الرقم: 70908710-961+، ليتسنى لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأعشاش ومتابعة الفقس".ويعتبر الشاطئ اللبناني موئلاً طبيعياً لنوعين من السلاحف البحرية المهددة عالمياً بالانقراض: السلحفاة ضخمة الرأس (Caretta caretta)، والسلحفاة الخضراء (Chelonia mydas). وتُشكّل حمايتها مسؤولية جماعية لما لها من دور بيئي مهم في التوازن البحري ولما تحمله من رمزية في التنوع البيولوجي الساحلي.