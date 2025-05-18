Advertisement

لبنان

إشكال داخل أحد مراكز الاقتراع في بلدة حربتا البقاعية.. والجيش يتدخل

Lebanon 24
18-05-2025 | 02:41
A-
A+
Doc-P-1362120-638831585889492802.jpg
Doc-P-1362120-638831585889492802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال داخل أحد مراكز الاقتراع في بلدة حربتا البقاعية أدى إلى إقفال الجيش المركز موقّتاً، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إشكال داخل أحد مراكز الاقتراع في صربا
lebanon 24
18/05/2025 15:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إشكال أمام مركز الاقتراع في بلدة بينو العكارية
lebanon 24
18/05/2025 15:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
توقف الإنتخابات في بلدية مار توما بسبب إشكال كبير داخل قلم الإقتراع
lebanon 24
18/05/2025 15:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
منع جوان حبيش من دخول أحد مراكز الاقتراع في جونية
lebanon 24
18/05/2025 15:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:08 | 2025-05-18
05:05 | 2025-05-18
08:13 | 2025-05-18
08:03 | 2025-05-18
07:57 | 2025-05-18
07:53 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24