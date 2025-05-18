من بيروت والبقاع.. هذا ما قاله نواب عن الإنتخابات

أدلى عدد من النواب، اليوم الأحد، بمواقف سياسية إزاء الإنتخابات البلدية والاختيارية التي تُجرى في والبقاع.

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وفي تصريح له، قال النائب عماد : "كلّ اللوائح المتنافسة في بيروت لها طابع المناصفة والهاجس الأساس هو الإنماء والماكينات تعمل على الالتزام بلائحة لضمان المناصفة".

من ناحيته، قال النائب أنطوان حبشي إنَّ " فرصة ديمقراطية"، وأضاف: "الحزازيات لن تحصل ونحاول تقديم أفضل نموذج للعالم عن المنافسة".

بدوره، قال النائب الياس أسطفان: "لا نريد أن تبقى كابوساً ونشكر البلدية على ما قامت به في الفترة الماضية لكنّنا بحاجة إلى التغيير وإلى فكر جديد".

وتابع: " لا يستفرد بقرار زحلة وهواء التغيير رائع وبصمتُ بالعشرة للائحة قلب زحلة".

أما النائب سامر التوم، فقال: "الانتخابات في والشمال فاجأت كثيرين وكنا نتمنّى ألا تكون المعركة في بلدة القاع سياسية".

كذلك، قالَ عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب عقيص إنَّ الإنتخابات البلدية التي تُجرى اليوم هي أول استحقاق يتم خوضهُ في عهد الإصلاح.

وانتقد عقيص ما أسماه "انقلاباً على العرف في "، وقال: "نضعُ هذا الأمر بعهد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ".