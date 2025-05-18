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لبنان

من بيروت والبقاع.. هذا ما قاله نواب عن الإنتخابات

Lebanon 24
18-05-2025 | 04:11
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أدلى عدد من النواب، اليوم الأحد، بمواقف سياسية إزاء الإنتخابات البلدية والاختيارية التي تُجرى في بيروت والبقاع.
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وفي تصريح له، قال النائب عماد الحوت: "كلّ اللوائح المتنافسة في بيروت لها طابع المناصفة والهاجس الأساس هو الإنماء والماكينات الانتخابية تعمل على الالتزام بلائحة لضمان المناصفة".
 
 
من ناحيته، قال النائب أنطوان حبشي إنَّ "الانتخابات البلدية فرصة ديمقراطية"، وأضاف: "الحزازيات لن تحصل ونحاول تقديم أفضل نموذج للعالم عن المنافسة".
 
بدوره، قال النائب الياس أسطفان: "لا نريد أن تبقى زحلة كابوساً ونشكر البلدية على ما قامت به في الفترة الماضية لكنّنا بحاجة إلى التغيير وإلى فكر جديد".
 
وتابع: "حزب القوات اللبنانية لا يستفرد بقرار زحلة وهواء التغيير رائع وبصمتُ بالعشرة للائحة قلب زحلة".
 
أما النائب سامر التوم، فقال: "الانتخابات في جبل لبنان والشمال فاجأت كثيرين وكنا نتمنّى ألا تكون المعركة في بلدة القاع سياسية".
 
كذلك، قالَ عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إنَّ الإنتخابات البلدية التي تُجرى اليوم هي أول استحقاق يتم خوضهُ في عهد الإصلاح.
 
وانتقد عقيص ما أسماه "انقلاباً على العرف في رياق"، وقال: "نضعُ هذا الأمر بعهد رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري". 
 
من جهته، قال النائب وضاح الصادق في تصريح: "طلبنا أن تعطى بيروت مهلة شهرين أو ثلاثة لتعديل القانون وإبعادها عن المزايدات السياسية وأتمنّى من كل بيروتي أن يقترع لرفع نسبة التصويت".
 
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