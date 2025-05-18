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لبنان

بوشيكيان: نأمل أن يتلقى البقاعيون نتائج الانتخابات بروح ديموقراطية

Lebanon 24
18-05-2025 | 03:03
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قال النائب جورج بوشيكيان في بيان: "بغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات البلدية، وعن الجهة التي ستفوز في بلدات البقاع، فإنّنا نتمنى لبلداتنا المزيد من الإنماء والتقدّم، بما يخدم مستقبل البقاع، لما من دور محوري له كنبض حيويّ في شرايين المنطقة على مختلف المستويات والقطاعات الفاعلة. كما نأمل أن يتلقى البقاعيون نتائج الانتخابات بروح ديمقراطية راقية، بعيداً عن أي مظاهر مسلّحة أو إطلاق نار، استجابةً لدعوة وزارة الداخلية والبلديات، وحرصاً على سلامة الشباب والأطفال وكبار السن، وتفادياً لأي خطر قد ينجم عن رصاصة طائشة". 
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