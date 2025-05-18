بوشيكيان: نأمل أن يتلقى البقاعيون نتائج الانتخابات بروح ديموقراطية

قال النائب في بيان: "بغضّ النظر عن نتيجة ، وعن الجهة التي ستفوز في بلدات ، فإنّنا نتمنى لبلداتنا المزيد من الإنماء والتقدّم، بما يخدم مستقبل البقاع، لما من دور محوري له كنبض حيويّ في شرايين المنطقة على مختلف المستويات والقطاعات الفاعلة. كما نأمل أن يتلقى البقاعيون نتائج الانتخابات بروح ديمقراطية راقية، بعيداً عن أي مظاهر مسلّحة أو إطلاق نار، استجابةً لدعوة والبلديات، وحرصاً على سلامة الشباب والأطفال وكبار السن، وتفادياً لأي خطر قد ينجم عن رصاصة طائشة".

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